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APÓS QUATRO REDUÇÕES SEGUIDAS, SÃO JOSÉ DO SERIDÓ APRESENTA CINCO NOVOS CASOS DE COVID-19

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A Prefeitura de São José do Seridó, através da Secretaria de Saúde (SESAD), comunica à população local sobre a situação epidemiológica de COVID-19, no município, nesta quarta-feira (03/02).


Os casos notificados passaram de 853 para 858. Os casos suspeitos reduziram pra 18 e os confirmados passaram de 326 para 331. Ao todo são 509 casos descartados. O município não conta com nenhum paciente internado e não há nenhum caso de óbito.


Houve leve aumento no número de casos ativos no município. No último boletim, publicado na última terça-feira passada (2), eram 12 casos ativos e agora são 17. O número de munícipes recuperados manteve-se em 314.


Existem 31 pessoas sendo monitoradas no momento. Casos monitorados são de pessoas que tiveram algum tipo de contato com terceiros que testaram positivo para COVID-19.


Até dia 22 deste mês estará em vigor o decreto 275/2021, emitido pela gestão municipal, que enrijece medidas de combate ao COVID-19 em São José do Seridó. Veja detalhes do decreto:


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