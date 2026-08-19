14ª GRE realiza Jornada Pedagógica focada em Saberes Ancestrais — Governo da Paraíba

A 14ª Gerência Regional de Educação (GRE) realizou a Jornada Pedagógica 2026, evento de imersão, realizada nos dias 4 e 5/2, em Mamanguape, para gestores, coordenadores pedagógicos e secretários escolares da rede estadual. Com o tema central “Inovação e Saberes Ancestrais: Juntos pela Melhoria da Educação”, o encontro teve como objetivo principal fortalecer as unidades de ensino, alinhar diretrizes administrativas e traçar metas pedagógicas claras para o ano letivo que se inicia.

O evento destacou a importância de iniciar o calendário escolar com um olhar atento aos indicadores educacionais. A programação enfatizou a construção de um planejamento eficiente com a compreensão profunda dos desafios locais e a análise de dados que refletem a realidade de cada escola.

O Gerente Regional da 14ª GRE, Gemerson Roque, ressaltou a relevância estratégica do encontro. “Iniciar o ano letivo com esse nível de alinhamento é fundamental para o sucesso das nossas escolas. A Jornada Pedagógica é o momento em que transformamos dados e indicadores em planos de ação concretos”, destaca. De acordo com o gerente a união entre inovação e saberes ancestrais, valoriza a identidade regional na busca de novas ferramentas para superar os desafios da aprendizagem. “Nosso foco é garantir que cada gestor e coordenador saia do evento seguro, sabendo exatamente como atuar para elevar a qualidade do ensino e acolher nossos estudantes.”, afirma Gemerson

A formação contou com atividades de alinhamentos técnicos e o cuidado humano. A dimensão humana da gestão também teve destaque, com momentos conduzidos pelo Setor Socioemocional e pelo Núcleo de Assistência ao Fervidor (NUAFS), reforçando que o bem-estar da equipe escolar é pré-requisito para um ambiente educacional saudável. Outro destaque do encontro foram as discussões sobre a Recomposição da Aprendizagem e a Coordenação Pedagógica.

A 14ª GRE da Paraíba reúne em sua composição todas as 11 unidades escolares estaduais indígenas, localizadas principalmente nas áreas de Marcação, Baía da Traição e Rio Tinto, atendendo ao povo Potiguara com ensino fundamental, médio, técnico e EJA. Onde o ensino busca alinhar os conhecimentos tradicionais com a educação formal, garantindo o fortalecimento da identidade indígena local.