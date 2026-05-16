quadrilha que roubou R$ 148 mil na Paraíba é presa em Alagoas

Golpe do bilhete premiado: quadrilha que roubou R$ 148 mil de mulher na PB é presa em Algoas.

Foram presos em flagrante, na madrugada desta quinta-feira (5), quatro pessoas do Rio Grande do Sul suspeitas de aplicar o golpe do bilhete premiado na Paraíba. A prisão aconteceu no Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares, em Alagoas, enquanto os suspeitos tentavam fugir para São Paulo.

De acordo com a polícia, a quadrilha aplicava o golpe do “Bilhete Premiado”, tendo vítimas também em outros estadoa além da Paraíba. O destino dos suspeitos era o Aeroporto Internacional de Guarulhos, na capital paulista.

Para o Jornal da Paraíba, o delegado Ademir Fernandes informou que os suspeitos aplicaram um golpe de R$ 148 mil em uma mulher na Paraíba, e após troca de informações com a Polícia Civil de Alagoas, os suspeitos foram localizados em Maceió.

A prisão aconteceu em cumprimento a mandados. Além disso, diversos celulares e equipamentos eletrônicos foram apreendidos para as ajudar nas investigações.

A delegada Michelly Santos explicou que dos quatro suspeitos, dois portavam documentos falsos. Eles responderão, também, pelo crime de falsidade ideológica.

“O golpe do bilhete premiado acontece em todo o Brasil. A organização criminosa não atua só em Alagoas, mas em vários estados da federação. Inclusive, tem caso de uma das vítimas que sofreu o golpe duas vezes”, explicou Michelly.

Outras prisões da quadrilha em João Pessoa

Na segunda-feira (2), outras quatro pessoas foram presas suspeitas de integrar uma quadrilha especializada no Golpe do Bilhete Premiado.

O grupo estava em um carro e foi detido depois que um dos ocupantes tentou fugir em alta velocidade pela ciclovia e o veículo teve um dos pneus atingido pela polícia durante a abordagem. A identidade dos presos não foi divulgada.

Ao Jornal da Paraíba, o delegado Ademir Fernandes informou que a ação foi resultado de monitoramento feito pela Polícia Civil, juntamente com a Guarda Municipal e Polícia Militar, que identificaram o carro usado pelos suspeitos após novas tentativas de aplicação do golpe na capital.

Segundo a polícia, as vítimas são, em sua maioria, mulheres idosas, abordadas com a promessa de um falso prêmio. Elas são enganadas e fazem repasses financeiros para os criminosos.

O grupo, composto por três homens e uma mulher, havia feito vítimas na cidade há cerca de um mês e, novamente, na semana passada.

Nesta segunda-feira, os suspeitos voltaram a agir. A nova vítima era uma mulher de aproximadamente 60 anos que estava em um carro logo atrás do veículo usado pelos suspeitos. Segundo a polícia, ela seguia para um banco para realizar uma transferência quando foi abordada. A vítima foi encaminhada para a Central de Polícia para prestar depoimento.