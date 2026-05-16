Prefeitura abre inscrições de linha de crédito para mulheres vítimas de violência e em situação de vulnerabilidade social

A Prefeitura de João Pessoa abre, nesta sexta-feira (6), inscrições de linha de crédito do programa ‘Eu Posso’ para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar e em situação de vulnerabilidade social. A ação de fortalecimento ao empreendedorismo inclusivo é uma parceria da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), que executa o ‘Eu Posso’, com a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres (SPPM). O suporte disponibiliza capacitação, mentoria e crédito para conceder dignidade e liberdade financeira a quem precisa de inclusão econômica e romper com o ciclo da violência.

As interessadas na inscrição devem comparecer presencialmente na SPPM, que está funcionando, provisoriamente, no Centro de Referência da Mulher Ednalva Bezerra, na Rua Afonso Campos, 111 – Centro. O edital está disponível no Diário Oficial do Município e no endereço: euposso.joaopessoa.pb.gov.br.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Bruno Farias, destaca que a política afirmativa da Prefeitura de João Pessoa foi construída em parceria com a SPPM, garantindo acolhimento e segurança. “O microcrédito é uma ferramenta concreta de transformação social. Quando a mulher conquista autonomia financeira, ela ganha liberdade para decidir seu próprio futuro. Empreender também é uma forma de reconstruir a própria história”, ressaltou.

A secretária interina de Políticas Públicas para as Mulheres, Juliana Dantas, afirma que o novo edital traz muita esperança e alegria para a Pasta, que faz a luta diária pelo fim da violência doméstica e familiar para as mulheres de João Pessoa. “No ano passado, essa ferramenta já se mostrou ser muito eficiente e alcançou algumas das mulheres assistidas por nossos serviços. O crédito trouxe uma segurança econômica que ajuda e permite viver longe do relacionamento abusivo”, comenta.

Ela destaca que a novidade do edital é a inclusão das mulheres em situação de vulnerabilidade social, que foi uma solicitação da SPPM atendida pela Sedest. “A parceria com a Sedest é extremamente rica para as mulheres de João Pessoa. O secretário Bruno Farias tem se mostrado muito sensível à causa do combate à violência. Com essa ampliação do perfil, esperamos alcançar mais mulheres”, ressalta Juliana Dantas.

Como funciona – A SPPM vai fazer a triagem das interessadas na linha de microcrédito ‘Elas Podem’ e encaminhar as proponentes à Sedest, onde será feita a inscrição. No processo de concessão do crédito, as mulheres devem participar de quatro cursos preparatórios para o empreendedorismo, ofertados pela Sedest.

A linha de crédito promove o fortalecimento e longevidade dos negócios a partir de sua metodologia, que inclui capacitação, realização de plano de negócios, visita técnica no endereço comercial das proponentes, liberação de crédito e acompanhamento contínuo dos resultados na etapa de pós-crédito.

Condições – O edital ‘Elas Podem’ integra a linha de crédito Ações Públicas, que oferta condições mais favoráveis em relação ao modelo tradicional do programa ‘Eu Posso’. O valor disponível para pessoa física é ampliado de R$ 8 mil para R$ 10 mil. Já para pessoa jurídica, há uma majoração de R$ 15 mil para R$ 20 mil.

Outra diferença está nas condições de pagamento. O financiamento pode ser dividido em até 24 parcelas mensais fixas, com carência de até seis meses – três meses a mais em relação ao edital padrão – quando houver investimento em capital fixo ou misto. Para investimento apenas em capital de giro, o pagamento é de até 12 parcelas e sem carência. A taxa de juros é de 0,9% ao mês.