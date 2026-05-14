Minha Paraíba celebra 40 anos das Muriçocas do Miramar

O Minha Paraíba deste sábado (7) já chega em clima de confete, marchinha e muita emoção. Em edição especial de Carnaval, o programa se joga no meio do fervo para contar histórias que fazem João Pessoa pulsar nessa época do ano, com destaque para os 40 anos do bloco Muriçocas do Miramar, um dos maiores símbolos do pré-carnaval do país.

Bloco Muriçocas do Miramar celebra seus 40 anos de vida. TV Cabo Branco/ Reprodução

Ancorado na rua, no encontro e na memória coletiva, o programa revisita a trajetória do bloco que transformou uma quarta-feira em tradição. Entre estandartes erguidos, gente de todas as idades cantando junto e imagens que misturam passado e presente, o Minha Paraíba conversa com personagens que ajudaram a construir essa história, como Mestre Fubá e Juzé, revelando o que mantém o espírito das Muriçocas vivo depois de quatro décadas.

A edição também abre espaço para uma imersão no Carnaval Tradição, com destaque para a Ala Ursa. O programa mostra de perto o simbolismo das fantasias, o som da batucada e a importância cultural dessa manifestação que atravessa gerações. Historiadores, brincantes e moradores ajudam a contar como a Ala Ursa segue resistindo, ocupando as ruas e reafirmando a identidade popular paraibana.

E como Carnaval também é energia e preparação, o Minha Paraíba traz uma entrevista especial com a cantora Myra Maya, uma das atrações do Muriçocas do Miramar. Ela fala sobre rotina, cuidados com o corpo e a voz, além da relação intensa com a folia. Para completar, o programa ainda apresenta dicas práticas para aguentar o rojão dos dias de festa, com orientações de preparo físico para curtir o Carnaval do começo ao fim.

É o Minha Paraíba de Carnaval: feito de rua, história, música e tradição. Um convite para celebrar a cultura que pulsa forte na Paraíba e lembrar que, por aqui, o Carnaval é vivido junto, passo a passo, no mesmo ritmo do tambor. Você assiste ao programa neste sábado (7), depois da edição especial de Terra Nostra, na tela da TV Cabo Branco e TV Paraíba.