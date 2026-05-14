CURRAIS NOVOS AVANÇA NA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA COM CHEGADA DE NOVA FACÇÃO DE ROUPAS

Currais Novos dá mais um passo importante no fortalecimento da economia local e na geração de emprego e renda. O município passará a contar com sua primeira facção de roupas, empreendimento do empresário cerro-coraense Zeca Medeiros, fundador da empresa Zaja, que atua há mais de 19 anos no setor de confecções.

A nova unidade será a segunda filial do grupo Zaja e tem previsão de iniciar suas atividades em meados do mês de maio, já com a geração inicial de 20 empregos diretos, além de diversos postos de trabalho indiretos, fortalecendo a cadeia produtiva local.

O anúncio da chegada do empreendimento foi feito pelo prefeito Lucas Galvão, durante visita ao imóvel onde funcionará a facção. Também estiveram presentes o empresário Zeca Medeiros e Garibaldinho, assessor parlamentar do deputado estadual Ubaldo Fernandes, que apoiou e articulou o projeto.

Para o prefeito Lucas Galvão, a instalação da facção representa um marco importante para o desenvolvimento econômico de Currais Novos. “A chegada dessa facção simboliza um novo momento para nossa cidade. Estamos trabalhando firmemente para atrair investimentos, gerar empregos e oferecer oportunidades para nossa população. Esse é um empreendimento que fortalece nossa economia e mostra que Currais Novos está preparada para receber novos negócios”, destacou o prefeito.

O empresário Zeca Medeiros ressaltou a confiança no potencial do município e a parceria com o poder público. “Currais Novos nos recebeu de braços abertos. Encontramos aqui apoio, diálogo e um ambiente favorável para investir. A expectativa é crescer, capacitar mão de obra local e, em breve, ampliar ainda mais o número de empregos gerados”, afirmou.

O assessor parlamentar Garibaldinho destacou o apoio do deputado Ubaldo Fernandes à iniciativa. “Esse projeto contou com o empenho do deputado Ubaldo, que acredita no desenvolvimento do Seridó por meio da geração de emprego e renda. É uma conquista para Currais Novos e para toda a região”, disse.

A Prefeitura de Currais Novos reforça que continuará incentivando parcerias e criando condições para atrair novos empreendimentos, reafirmando o compromisso com o desenvolvimento econômico sustentável e a melhoria da qualidade de vida da população.