Casa Militar do Governador da Paraíba forma novos profissionais no 4º Curso de Segurança e Proteção de Autoridades — Governo da Paraíba

A Casa Militar do Governador do Estado da Paraíba realizou, na manhã da última quinta-feira (05), a solenidade de formatura do 4º Curso de Segurança e Proteção de Autoridades (CSA 2025), consolidando mais uma importante etapa na capacitação de profissionais que atuam na segurança de dignitários.

O curso reuniu 58 alunos, distribuídos em duas turmas, com a participação de profissionais de diversos órgãos estaduais e nacionais. Entre os concluintes estavam representantes dos estados do Piauí e Mato Grosso do Sul, além de integrantes do Ministério Público da Paraíba, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Justiça da Paraíba, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Casa Militar e Polícia Militar da Paraíba.

Promovido pela Casa Militar do Governador da Paraíba (CMG-PB), o Curso de Segurança e Proteção de Autoridades possui carga horária de 180 horas-aula e é reconhecido pelo alto nível técnico. A capacitação é voltada ao treinamento em técnicas de escolta, tiro tático, proteção de dignitários e escolta de comboios, utilizando, nas edições mais recentes, um formato híbrido, que integra atividades presenciais e ensino a distância (EAD).

Representando os formandos, o Coronel Benevides destacou que o curso foi marcado por aprendizado, superação e busca constante pela excelência profissional. Ele ressaltou a importância da união e da camaradagem entre os alunos, agradeceu à Casa Militar do Governador, à coordenação do curso, exercida pelo Tenente-Coronel Artime e pela Major Natália Aranha, e reconheceu o apoio essencial das famílias. Segundo o orador, os concluintes assumem, a partir de agora, o compromisso de proteger vidas com responsabilidade, técnica e profissionalismo.

O Coronel Pablo Cunha, diretor do Centro de Ensino da Polícia Militar da Paraíba, enfatizou que a conclusão do curso reflete o esforço conjunto de diversas equipes envolvidas no processo formativo. Destacou ainda a evolução do curso ao longo dos anos, o crescente interesse de outras instituições e estados, e reafirmou a meta da Diretoria de Educação e Cultura Institucional de alcançar 30 mil formações ainda este ano, com o apoio do Comando-Geral da corporação.

O subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba, Coronel Lucas Severiano, ressaltou que o curso é pautado pela consciência profissional e pela excelência na prestação do serviço público. Segundo ele, trata-se de uma capacitação chancelada por um centro de ensino reconhecido nacionalmente, o que consolida a Paraíba como referência no ensino militar. O oficial destacou ainda a autonomia do Estado na realização do curso, com a utilização de aeronave, piscina e recursos próprios.

O secretário executivo da Casa Militar, Coronel Marques Júnior, agradeceu ao Coronel Alisson, assessor militar do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, pela parceria na realização do curso, destacando o empenho da coordenação, dos instrutores e dos oficiais e praças da Casa Militar como fatores decisivos para o sucesso da capacitação.

Ele ressaltou que o curso permitiu aos alunos conhecerem de perto a realidade do trabalho desenvolvido pela Casa Militar, uma atividade exigente e marcada por grande responsabilidade, muitas vezes incompreendida. Também agradeceu a participação da Polícia Civil e das Casas Militares do Piauí e do Mato Grosso do Sul, reforçando a credibilidade da instituição paraibana.

Ele fez ainda um reconhecimento especial ao Tenente-Coronel Artime, à Major Natália e a todos que integram a Casa Militar, pela atenção aos detalhes e pelo compromisso com a excelência. Ressaltou que a segurança de autoridades é uma atividade coletiva, que depende da união e da integração entre diversas instituições.

O Coronel Marques Júnior destacou ainda a qualidade dos instrutores, o caráter prático e realista das instruções e a importância da integração entre Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e demais áreas envolvidas na segurança de autoridades. Por fim, elogiou o formato híbrido do curso e agradeceu a todos os envolvidos — alunos, familiares, instrutores e coordenação — pelo sucesso alcançado.

Encerrando a solenidade, o subcomandante-geral da Polícia Militar da Paraíba, Coronel José Ronildo, parabenizou o secretário-chefe da Casa Militar, Coronel Marques Júnior, pela competência e excelência no planejamento e na condução do curso. Dirigindo-se aos formandos, destacou que a conclusão da capacitação representa a assunção de um compromisso nobre: a preservação de vidas, missão que exige preparo, coragem e dedicação.

A cerimônia contou ainda com a presença de diversas autoridades civis e militares, entre elas representantes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, do Tribunal de Justiça, da Assembleia Legislativa da Paraíba, Tribunal de Contas além de familiares dos concluintes, que prestigiaram este importante momento para a segurança pública do Estado