SEMEC reabre equipamentos culturais e de inclusão digital em São José do Seridó





A Prefeitura Municipal de SaÞo Joseì do Seridoì (PMSJS), atraveìs da Secretaria Municipal de Educac¸aÞo e Cultura (SEMEC-SJS), comunica aÌ populac¸aÞo saÞo-joseì-seridoense que, nesta semana, repartic¸oÞes ligadas a Educação e Cultura voltaraÞo a funcionar no município: Biblioteca Olindina Dantas, Telecentro, Espaço da Arte e Museu Municipal Tropeiros do Seridó (Mumutrops).

O calendaìrio de reabertura destas repartições foi pensado levando em considerac¸aÞo o bem-estar e a seguranc¸a da populac¸aÞo usuaìria destes espac¸os durante o periìodo de pandemia. A entrada nos estabelecimentos deveraì cumprir todos os protocolos de higiene e de seguranc¸a, e o uso de maìscara, de aìlcool e o distanciamento social seraÞo obrigatoìrios.

Nas segundas, terças e quartas, das 7 às 11 horas e das 13 e 17 horas, a Biblioteca Olindina Dantas estará em funcionamento. Já o Telecentro, funcionará de segunda a sexta-feira, das 13 às 17 horas. O Espaço da Arte funcionará de segunda a sexta-feira nos dois turnos. Por fim, o Mumutrops, funcionará as quintas e sextas-feiras, das 07 às 13 horas.

