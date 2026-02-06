Parque das Três Ruas tem programação de Carnaval e se firma como polo cultural das prévias na Zona Sul

Axé, frevo, orquestras, ala ursa e atrações que atravessam gerações vão marcar as prévias carnavalescas da Zona Sul de João Pessoa no Parque Linear das Três Ruas, no Bancários. O espaço será palco dos desfiles de blocos tradicionais e independentes, reunindo artistas como Tatau (ex-Araketu), Yuri Carvalho, Kennedy Costa, além de orquestras de frevo e manifestações da cultura popular. A programação faz parte do Carnaval Multicultural da Capital, que é organizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope). Os desfilem dos blocos no Parque das Três Ruas acontecem no próximo sábado (7) e terça-feira (10).

Gerido pelo Comitê Gestor do Parque Linear das Três Ruas, por meio da Secretaria de Meio Ambiente de João Pessoa (Semam), o parque vem se consolidando como um dos principais equipamentos públicos de lazer, convivência e difusão cultural da Capital. Ao longo do ano, o local recebe eventos musicais, artísticos e culturais, fortalecendo o vínculo da comunidade com o espaço urbano.

Segundo o presidente do Comitê Gestor, João Eduardo Melo, o parque simboliza um novo modelo de ocupação cultural da cidade. “O Parque das Três Ruas é hoje um grande símbolo de transformação. Ele se consolidou como um polo cultural, reunindo blocos de Carnaval, eventos musicais, artísticos e culturais durante todo o ano. É um espaço vivo, ocupado por famílias e pela comunidade, que mostra como a cultura pode fortalecer o bairro, gerar pertencimento e transformar a cidade”, afirmou.

Programação – Entre os destaques da programação está o bloco infantil ‘Vem Cuidar de Mim’, que chega a sua 13ª edição e abre as prévias da região no sábado (7), a partir das 17h. Com concentração no Recanto das Crianças, o bloco propõe um Carnaval familiar, inclusivo e com forte compromisso social, reunindo foliões de todas as idades em um ambiente seguro e acolhedor.

A animação ficará por conta do cantor Yuri Carvalho, além de Thais e Banda e uma orquestra de frevo. “O bloco ‘Vem Cuidar de Mim’ nasce com a proposta de unir alegria, cuidado e responsabilidade social. Mais do que um desfile, ele é um espaço de encontro das famílias, das crianças e da comunidade”, destacou João Eduardo Melo, que também é presidente do Instituto Vem Cuidar de Mim.

Na terça-feira (10), o bloco Piratas dos Bancários retorna ao Parque das Três Ruas para seu segundo desfile consecutivo no local. Com 22 anos de história, a agremiação é uma das mais tradicionais da Zona Sul e inicia sua concentração às 18h, com programação até a meia-noite. A edição de 2026 aposta no resgate do axé raiz, tendo como atração principal o cantor Tatau, ex-vocalista do Araketu, além da Banda Locomotiva e orquestra de frevo.

A organizadora do bloco, Leila Bezerra, relembra a origem da agremiação. “O nosso bloco começou na Avenida Flamboyant, na frente do restaurante de Carlinhos. A ideia surgiu do meu pai com alguns amigos, que queriam comemorar o Carnaval ali. Mas o bloco cresceu, tomou uma proporção maior e decidimos levá-lo para as Três Ruas”, explicou.

Também na terça (10), o bloco independente Ervas Cheirosas realiza seu quarto desfile, a partir das 19h, com concentração no Restaurante Recanto Três Ruas. Criado em 2023, o bloco surgiu com a proposta de fortalecer a retomada do Carnaval de rua no bairro Bancários. De acordo com a fundadora, a antropóloga e professora Jessyca Marins, a agremiação se consolidou como “segura, democrática e multigeracional, reunindo foliões de diferentes idades e valorizando a cultura popular local”. A programação inclui Kennedy Costa e Banda, homenageado e autor do hino do bloco, Orquestra de Frevo Paraíso Tropical, Ala Ursa Alegria de Panda, da comunidade São Rafael, e a Banda Tracundum, com expectativa de público em torno de 700 foliões.

A organização das prévias carnavalescas conta com a atuação da Associação Folia de Rua. O diretor operacional da entidade, Jairo Pessoa, destacou o potencial cultural do parque. “A gente vê com muita alegria e entusiasmo a revitalização daquela região das Três Ruas, transformada em um parque linear belíssimo, que virou um local para manifestações culturais. Estamos investindo nesse potencial, com apoio aos blocos, com um dos mais tradicionais, o Piratas dos Bancários, trazendo o cantor Tatau para animar a festa e abrilhantar o nosso Carnaval”, afirmou.

Serviço:

Prévias do Carnaval no Parque Linear das Três Ruas – Bancários

Endereço: Rua Bancário Waldemar de Mesquita Accioly – Zona Sul

Sábado (7)

Vem Cuidar de Mim – 17h

Concentração: Recanto das Crianças

Atrações: Yuri Carvalho (Axé do Yuri), Thais e Banda e orquestra de frevo

Terça-feira (10)

Piratas dos Bancários – 18h

Concentração: Restaurante Donna Graça

Atrações: Tatau (ex-Araketu), Banda Locomotiva e orquestra de frevo

Ervas Cheirosas – 19h

Concentração: Restaurante Recanto Três Ruas Atrações: Ala Ursa Alegria de Panda, Orquestra de Frevo Paraíso Tropical, Kennedy Costa e Banda, Banda Tracundum