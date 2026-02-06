Hospital Regional de Patos realiza cirurgia oncológica por videolaparoscopia e reforça regionalização da saúde no Sertão — Governo da Paraíba

sexta-feira, fevereiro 6, 2026
O Hospital Regional Deputado Janduhy Carneiro, unidade integrante da rede estadual de saúde, em Patos, realizou, nessa terça-feira (3), uma cirurgia de retossigmoidectomia (retirada de uma parte do reto e do cólon sigmoide) por videolaparoscopia em um paciente idoso diagnosticado com câncer de cólon. O procedimento integra a estratégia de fortalecimento da assistência oncológica no interior do estado, no âmbito do Programa Paraíba Contra o Câncer, que tem como foco a regionalização dos serviços, garantindo acolhimento, acesso qualificado e tratamento humanizado à população. 

A cirurgia, com duração aproximada de cinco horas, foi conduzida pelo cirurgião oncológico Anderson Neves, com o auxílio do também cirurgião oncológico Wostenildo Crispim. O paciente é acompanhado pela equipe multiprofissional do Hospital do Bem, unidade oncológica de referência no Sertão paraibano, onde foi inserido no cuidado por meio do fluxo assistencial do programa estadual, que organiza o acompanhamento, estadiamento e tratamento dos casos oncológicos de forma ágil e integrada.

De acordo com o médico Anderson Neves, a cirurgia é considerada o principal tratamento com potencial curativo para os cânceres de cólon, sendo essencial para a remoção completa do segmento intestinal acometido pela doença. A escolha da técnica de videolaparoscopia, método moderno e minimamente invasivo, reflete o investimento na qualificação da rede regionalizada, ao oferecer maior segurança cirúrgica, menor trauma ao paciente e melhores desfechos no pós-operatório.

Entre os benefícios do procedimento estão a recuperação mais rápida, com menos dor, menor tempo de internação hospitalar e redução do risco de complicações, como infecções da ferida operatória. Após a cirurgia, o paciente foi encaminhado à Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde permanece em observação contínua por, pelo menos, 24 horas, seguindo protocolos assistenciais de segurança.

Para o médico e responsável técnico da Unacon do Hospital do Bem, Wostenildo Crispim, a realização da cirurgia em Patos simboliza o avanço da política de regionalização da oncologia no estado. “O Programa Paraíba Contra o Câncer possibilita que o paciente seja acolhido mais próximo de sua região, com acesso rápido ao diagnóstico, estadiamento e tratamento, de forma humanizada e resolutiva. Esse procedimento reafirma o compromisso da rede estadual com a qualidade da assistência e consolida o Hospital de Patos como referência em média e alta complexidade no Sertão paraibano”, destacou.

A ampliação e a consolidação de serviços especializados e regionalizados fortalecem a rede estadual de saúde e representam um avanço significativo para a assistência oncológica na Paraíba. Ao assegurar que os paraibanos tenham acesso ao diagnóstico, estadiamento e tratamento do câncer de forma descentralizada e qualificada, o Estado promove maior equidade no cuidado, reduz a necessidade de deslocamentos para grandes centros e reafirma o compromisso com uma política pública de saúde eficiente, humanizada e voltada à melhoria da qualidade de vida da população.

Desde que foi lançado, em 2024, o Programa Paraíba Contra o Câncer já realizou mais de 7,8 mil atendimentos em teleconsulta, consolidando-se como uma das maiores iniciativas de teleoncologia e navegação de pacientes do país. O programa apresenta taxa de sucesso de 88% no início do tratamento em até 60 dias após o diagnóstico, em conformidade com a legislação vigente, demonstrando impacto direto na redução do tempo de espera e na melhoria dos desfechos assistenciais.

Acesso ao programa – O acesso ao Programa Paraíba Contra o Câncer começa na Unidade Básica de Saúde. Ao identificar a suspeita de câncer, a equipe da Atenção Primária encaminha o paciente ao programa, que prioriza o atendimento por meio de teleconsulta com médico especialista.

Durante a consulta, são solicitados os exames necessários para confirmar o diagnóstico e definir o estágio da doença. Durante todo esse processo, o paciente conta com o acompanhamento de enfermeiros navegadores, que ajudam a agilizar exames e orientam cada etapa do cuidado.

Após a confirmação do câncer, o paciente é encaminhado para os serviços de referência da rede estadual, com acompanhamento contínuo para garantir o início rápido do tratamento e a continuidade da assistência.

 

