Após ação da Secretaria de Meio Ambiente de João Pessoa, Sudema multa empresa que poluiu Três Lagoas

Atendendo a notificação da Secretaria de Meio Ambiente (Semam) da Prefeitura de João Pessoa, a Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema) multou, nesta quarta-feira (4), a empresa responsável por poluir as Três Lagoas. No dia 28 de janeiro, técnicos da Divisão de Fiscalização (Difi) da Semam notificaram a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) e a Sudema, após constatar indícios de poluição ambiental em uma das lagoas que integram o Parque Três Lagoas. A ação foi realizada após denúncia de lançamento irregular de efluentes líquidos na área.

A multa, aplicada pela Sudema à empresa que provocou a poluição, repercute a ação da Prefeitura de João Pessoa. A penalidade é resultado direto das ações de fiscalização, vistorias técnicas e notificações realizadas pela Semam, que identificaram irregularidades e encaminharam os relatórios aos órgãos competentes.

O secretário de Meio Ambiente de João Pessoa, Welison Silveira, destacou a importância da participação da população, por meio dos canais de denúncia, para auxiliar na identificação de crimes ambientais e no fortalecimento das ações de fiscalização. “O nosso compromisso é com a preservação ambiental, o cumprimento da legislação e a melhoria da qualidade de vida da população da cidade”, ressaltou.

Impactos ambientais – As Três Lagoas vêm sofrendo com impactos ambientais provocados pelo lançamento irregular de efluentes, afetando a qualidade da água e o equilíbrio ambiental da área. A partir das denúncias e do trabalho de campo desenvolvido pela Divisão de Fiscalização da Semam, foi constatada a origem da poluição, o que possibilitou a adoção das medidas legais cabíveis por parte da Sudema, órgão estadual responsável pelo licenciamento e fiscalização dos empreendimentos.

De acordo com a Semam, a atuação integrada entre os órgãos ambientais é fundamental para garantir a responsabilização de quem degrada o meio ambiente e para assegurar a proteção dos recursos naturais e da saúde da população. A Secretaria reforça que continuará monitorando a área e adotando todas as providências necessárias para evitar novos danos ambientais.