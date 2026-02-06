sexta-feira, fevereiro 6, 2026
Câncer: 13 mil novos casos por ano devem ser registrados até 2028 na Paraíba – Foto: Divulgação.

A Paraíba deve registrar 13.470 novos casos de câncer por ano até 2028, de acordo com estimativas divulgadas nesta quarta-feira (4) pelo Instituto Nacional de Câncer (Inca).

De acordo com o instituto, o envelhecimento da população, a exposição a fatores de risco e o diagnóstico tardio ajudam a explicar o crescimento contínuo dos casos por câncer no Brasil.

A publicação Estimativa 2026–2028: Incidência de Câncer no Brasil, elaborada pela Coordenação de Prevenção e Vigilância (CONPREV/INCA) aponta que o câncer mais recorrente na estimativa vai ser o de pele não melanoma, com previsão de 3.590 casos por ano no estado. Veja o ranking dos mais incidentes abaixo.

Na sequência, também de acordo com o Inca, o segundo tipo de câncer mais recorrente por ano até 2028 deve ser o de próstata, com 1.790 casos e o de mama feminina na sequência, com 1.640 casos a cada ano.

As projeções para os próximos anos consideram dados de registros de câncer de base populacional, mortalidade e modelos estatísticos de predição de curto prazo. O objetivo é apoiar o planejamento e a vigilância em saúde por até cinco anos, e não estabelecer séries históricas de incidência.

O INCA ressalta que as estimativas representam mais do que números e devem orientar políticas públicas para reduzir desigualdades e melhorar o cuidado oncológico no país.

Tipos de cânceres mais recorrentes na Paraíba por ano até 2028

  1. Pele não melanoma – 3.590 casos
  2. Próstata – 1.790 casos
  3. Mama feminina – 1.640 casos
  4. Outras localizações – 1.470 casos
  5. Traqueia, brônquio e pulmão – 580 casos
  6. Cólon e reto – 530 casos
  7. Estômago – 490 casos
  8. Glândula tireoide – 430 casos
  9. Colo do útero – 420 casos
  10. Fígado – 290 casos
  11. Linfoma não Hodgkin – 270 casos
  12. Leucemias – 270 casos
  13. Cavidade oral – 260 casos
  14. Sistema nervoso central – 210 casos
  15. Corpo do útero – 210 casos
  16. Pâncreas – 190 casos
  17. Esôfago – 170 casos
  18. Laringe – 160 casos
  19. Ovário – 160 casos
  20. Bexiga – 150 casos
  21. Pele melanoma – 120 casos
  22. Linfoma de Hodgkin – 70 casos

