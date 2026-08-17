Prefeitura prorroga inscrições para Restaurante Universitário até quinta-feira



02/02/2026 |

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A Prefeitura de João Pessoa prorrogou até a próxima quinta-feira (5) as inscrições do processo seletivo para acesso às refeições fornecidas pelo Restaurante Universitário Popular (RUP).

A iniciativa é voltada à promoção da segurança alimentar e à permanência acadêmica de estudantes do Ensino Superior, garantindo aos universitários em situação de vulnerabilidade socioeconômica acesso a uma refeição diária pelo valor simbólico de R$ 1,00.

As inscrições são realizadas exclusivamente pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. Podem participar estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação de instituições públicas ou privadas de João Pessoa, com renda familiar per capita de até um salário mínimo e que não sejam beneficiários de programas semelhantes.

Ao todo, estão sendo ofertadas 500 vagas para acesso imediato ao Restaurante Universitário Popular e outras 250 vagas para formação de lista de espera, com reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência (PcD). O Restaurante funcionará de segunda a sexta-feira, das 11h às 14h, com início das atividades previstas para o dia 25 de fevereiro.

Documentação – Para efetuar a inscrição, os interessados devem anexar a cópia digitalizada e legível da Carteira de Identidade Nacional (CIN) ou documento oficial com foto que contenha o número do CPF; declaração de vínculo acadêmico ou comprovante de matrícula em curso de graduação no município de João Pessoa. A declaração emitida pela instituição de ensino atestando que o candidato não é beneficiário de programa de igual natureza poderá ser enviada a partir do dia 20 de fevereiro. Pessoas com deficiência devem anexar também o laudo médico.

Seleção – A seleção dos candidatos será realizada com base em critérios socioeconômicos, priorizando estudantes com menor renda e integrantes de grupos prioritários, como mulheres, estudantes negros e indígenas. O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 20 de fevereiro, nos canais oficiais da Prefeitura de João Pessoa.

Mais informações pelos telefones (83) 3213-5453 e (83) 3213-5350 ou pelo e-mail [email protected].