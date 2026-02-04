manobra deixa de ser obrigatória para tirar a CNH na Paraíba

Sede do Detran-PB de Mangabeira. Sede do Detran-PB de Mangabeira. Foto: Divulgação

O Departamento de Trânsito da Paraíba (Detran-PB) decidiu o fim da obrigatoriedade da baliza nas provas práticas para a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A decisão foi tomada em reunião, e a mudança passa a valer a partir desta segunda-feira (2).

A avaliação deixa de ser sobre uma manobra específica, feita em um espaço à parte, e passa a observar o condutor em situação real de tráfego. O que permanece é a finalização do percurso, momento em que o candidato deverá estacionar o veículo.

A decisão foi motivada pela publicação da Resolução 1.020 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Segundo o Contran, a nova resolução “normatiza os procedimentos sobre a aprendizagem, a habilitação e a expedição de documentos de condutores e o processo de formação do candidato à obtenção da habilitação”.

A partir da resolução, foi criado o Manual Brasileiro de Exames de Direção Veicular, publicado neste domingo (1º) pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). De acordo com a secretaria, as mudanças foram necessárias para tornar o processo de habilitação mais justo e acessível.