Treze x Confiança-PB pelo Paraibano 2026: assista ao vivo

O Campeonato Paraibano Pixbet 2026 segue a todo vapor. O Treze recebe o Confiança-PB em jogo válido pela 5ª rodada. O duelo, no Estádio Amigão, em Campina Grande, tem transmissão no Jornal da Paraíba e no Rede On.

O Treze vem de derrota na quarta-feira (28), para o Sousa, pelo placar de 2 a 1. O Galo caiu para a 4ª colocação e segue com seis pontos conquistados. Diante de sua torcida, o Alvinegro busca reabilitação e uma vitória que não vem desde a 2ª rodada.

O Confiança-PB vem de um empate em casa com o Campinense, por 2 a 2, na última quarta-feira. Depois da chegada do técnico Ederson Araújo o time vem demonstrando evolução e jogando bem. Nas duas últimas partidas estava vencendo até os instantes finais, mas acabou cedendo o empate. O Bicho Papão é o 8º colocado na tabela.

Data, horário e local de Treze x Confiança-PB

Dia: 01 de fevereiro (domingo)

Hora: 17h

Local: Estádio Amigão, em Campina Grande

Transmissão de Treze x Confiança-PB

Onde assistir : o ppv do Jornal da Paraíba, que também está no RedeON, transmite a partida ao vivo e com imagens. A narração será de Bruno Rafael , os comentários de Leonardo Alves e as reportagens de I zabel Rodrigues. ASSINE E ASSISTA!

: o ppv do Jornal da Paraíba, que também está no RedeON, transmite a partida ao vivo e com imagens. A narração será de , os comentários de e as reportagens de I ASSINE E ASSISTA! Onde ouvir : você pode acompanhar pelo Youtube da CBN , com narração de Edson Maia , comentários de Apolo Ricarte e reportagens de Marcos Siqueira .

: você pode acompanhar pelo Youtube da , com narração de , comentários de e reportagens de . Onde acompanhar em tempo real : Uma hora antes da partida, o ge iniciará a atualização de todos os detalhes, lance a lance. CLIQUE AQUI e saiba como acompanhar.

Prováveis escalações

Treze : Rodolfo, Ryan, Lucas Rocha, Yan e Luan;Kevin, Pedro Igor e Marquinhos;Hugo Borges, Vinícius Bala e Giva. Técnico : Roberto Fernandes.

Confiança-PB : Gabriel Resende, Mateus Truco, César Juru, Jailton e Paulinho; Cassimiro, Sapé e Neto; Neto Esperança, Isaías e Anderson Montanha. Técnico : Ederson Araújo.

Arbitragem

Árbitro principal : a definir.

: a definir. Assistente 1 : a definir.

: a definir. Assistente 2 : a definir.

: a definir. Quarto árbitro : a definir.

Dia a dia do Treze

Os atletas que não atuaram contra o Sousa realizaram um treino na academia pela manhã. A noite, às 18h, o elenco se reapresenta e faz uma atividade no PV.

O Treze realiza mais um treinamento no Estádio Presidente Vargas.

O Galo encerrou a preparação para encarar o Confiança-PB.

