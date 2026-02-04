Treze x Confiança-PB pelo Paraibano 2026: assista ao vivo
O Campeonato Paraibano Pixbet 2026 segue a todo vapor. O Treze recebe o Confiança-PB em jogo válido pela 5ª rodada. O duelo, no Estádio Amigão, em Campina Grande, tem transmissão no Jornal da Paraíba e no Rede On.
O Treze vem de derrota na quarta-feira (28), para o Sousa, pelo placar de 2 a 1. O Galo caiu para a 4ª colocação e segue com seis pontos conquistados. Diante de sua torcida, o Alvinegro busca reabilitação e uma vitória que não vem desde a 2ª rodada.
O Confiança-PB vem de um empate em casa com o Campinense, por 2 a 2, na última quarta-feira. Depois da chegada do técnico Ederson Araújo o time vem demonstrando evolução e jogando bem. Nas duas últimas partidas estava vencendo até os instantes finais, mas acabou cedendo o empate. O Bicho Papão é o 8º colocado na tabela.
Data, horário e local de Treze x Confiança-PB
- Dia: 01 de fevereiro (domingo)
- Hora: 17h
- Local: Estádio Amigão, em Campina Grande
Transmissão de Treze x Confiança-PB
- Onde assistir: o ppv do Jornal da Paraíba, que também está no RedeON, transmite a partida ao vivo e com imagens. A narração será de Bruno Rafael, os comentários de Leonardo Alves e as reportagens de Izabel Rodrigues. ASSINE E ASSISTA!
- Onde ouvir: você pode acompanhar pelo Youtube da CBN, com narração de Edson Maia, comentários de Apolo Ricarte e reportagens de Marcos Siqueira.
- Onde acompanhar em tempo real: Uma hora antes da partida, o ge iniciará a atualização de todos os detalhes, lance a lance. CLIQUE AQUI e saiba como acompanhar.
Prováveis escalações
- Treze: Rodolfo, Ryan, Lucas Rocha, Yan e Luan;Kevin, Pedro Igor e Marquinhos;Hugo Borges, Vinícius Bala e Giva. Técnico: Roberto Fernandes.
- Confiança-PB: Gabriel Resende, Mateus Truco, César Juru, Jailton e Paulinho; Cassimiro, Sapé e Neto; Neto Esperança, Isaías e Anderson Montanha. Técnico: Ederson Araújo.
Arbitragem
Dia a dia do Treze
Os atletas que não atuaram contra o Sousa realizaram um treino na academia pela manhã. A noite, às 18h, o elenco se reapresenta e faz uma atividade no PV.
O Treze realiza mais um treinamento no Estádio Presidente Vargas.
O Galo encerrou a preparação para encarar o Confiança-PB.
