Sine-JP oferta mais de 600 vagas e amplia oportunidades para primeiro emprego e PcD

O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP) está com 601 vagas de trabalho abertas para o período de 2 a 6 de fevereiro, contemplando diversos setores da economia e diferentes perfis profissionais. As oportunidades atendem desde candidatos em busca do primeiro emprego até trabalhadores com experiência comprovada.

Entre os destaques da semana, cinco funções concentram o maior número de vagas, ampliando as chances de inserção ou recolocação no mercado de trabalho.

O cargo de atendente de telemarketing lidera a lista, com 100 vagas disponíveis. Para concorrer é necessário ter ensino médio completo, residir em João Pessoa, ter boa digitação e apresentar o certificado de conclusão escolar. Não é exigida experiência profissional. Para os candidatos do sexo masculino, é obrigatória a apresentação da reservista.

Na sequência, o setor industrial se destaca com 46 vagas para auxiliar de linha de produção. A escolaridade exigida varia entre ensino fundamental e ensino fundamental completo, assim como a experiência, que pode ir desde vagas sem exigência até funções que solicitam o mínimo de seis meses de experiência comprovada em carteira. As atividades envolvem rotinas operacionais e apoio à produção.

A construção civil segue aquecida, com 32 vagas para pedreiro. As oportunidades exigem escolaridade entre o ensino fundamental e o fundamental completo, além de experiência mínima de seis meses comprovada em carteira de trabalho. Os profissionais atuarão em serviços gerais de obras.

Outro destaque é a área administrativa, com 16 vagas para auxiliar administrativo. Desse total, 15 vagas são exclusivas para pessoas com deficiência (PcD), sem exigência de experiência profissional, e uma vaga é destinada ao público geral, que requer experiência mínima de seis meses. Em ambos os casos, a escolaridade exigida é ensino médio completo.

O setor comercial também aparece entre os destaques com 15 vagas para promotor de vendas. Para concorrer é necessário ter ensino médio completo, mas não é exigida experiência. As atividades envolvem vendas externas e abordagem direta ao público.

Além dessas funções com maior número de oportunidades, o Sine-JP disponibiliza diversas outras vagas, como 25 para ajudante de carga e descarga de mercadorias, 11 para ajudante de motorista,10 para arquivista de documentos, 10 para atendente de cafeteria, 8 para atendente de mesa, 15 para auxiliar de pedreiro,12 para auxiliar de produção,6 para carpinteiro, 20 para consultor de vendas,16 para cozinheiro, 6 para encanador, 5 para estoquista, 10 para garçom, 13 para oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, 8 para operador de caixa,entre outras.

Como se candidatar – Os interessados devem comparecer pessoalmente à sede do Sine-JP, localizada na Avenida João Suassuna, nº 49, no primeiro casarão da Villa Sanhauá, na Praça Antenor Navarro, Varadouro. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Para realizar a inscrição é necessário apresentar RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência e currículo atualizado.

Mais informações sobre todas as vagas e os requisitos no Painel da Empregabilidade ou pelo telefone (83) 98654-8978.