SEMEC REABRE BIBLIOTECA INDÚSTRIA DO CONHECIMENTO

Na manhã desta quarta-feira (17) a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de São José do Seridó (SEMEC-SJS) promoveu a reabertura da Biblioteca Indústria do Conhecimento Simão José de Medeiros.





“Esse espaço é de suma importância para a oferta de entretenimento às famílias da nossa cidade. Na oportunidade, gostaríamos de destacar o esforço da gestão de Jackson Dantas para solucionar problemas pendentes que impediam o funcionamento deste espaço”, destacou a secretária Juliana Andréa.





Ainda de acordo com a titular da Semec-SJS, em apenas uma semana portões de ferro foram colocados, limpeza externa feita, caixas de água abastecidas e uma porta que estava no chão foi afixada, dando segurança ao prédio que já foi alvo de sucessivos arrombamentos.





A biblioteca funcionará de segunda a sexta-feira. Nas terças e quintas o horário será de 11h30min às 17h 30min. Nas segundas, quartas e sextas será de 07h às 17h30min, sem intervalo pro almoço.





Todo o trabalho de revitalização da Biblioteca foi feito em parceria com a Secretaria Municipal de Obras Públicas, Infraestrutura e Trânsito (SEMOPIT).