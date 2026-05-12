Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 130 milhões
Por MRNews
O prêmio do concurso 2.967 da Mega-Sena acumulou neste sábado (31). Nenhum apostador acertou as seis dezenas: 01 – 06 – 38 – 47 – 56 – 60.
A estimativa de prêmio do próximo concurso, que corre dia 3 de fevereiro, é de R$ 130 milhões.
Setenta e duas apostas ganharam a quinta, cada uma no valor de R$ 59 mil.
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Outras 6.741 apostas levaram a quadra, alcançando R$ 1.039,98 cada.