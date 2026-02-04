Luciene Gomes rompe com grupo da prefeita Tacyana Leitão em Bayeux

Ex-prefeita de Bayeux, Luciene Gomes, rompe com atual prefeita Tacyana Leitão. Reprodução

A ex-prefeita de Bayeux, Luciene Gomes, anunciou neste domingo (01), que não integra mais o mesmo grupo político da atual prefeita, Tacyana Leitão (PSB) e do deputado estadual Felipe Leitão (Republicanos). A decisão é reflexo da conjuntura estadual.

Em nota distribuída à imprensa, a ex-prefeita agradece por seis anos de atuação conjunta, mas afirma que a relação tornou-se inviável “diante de divergências políticas e de condução” da gestão municipal.

Luciene Gomes se mantinha em silêncio desde que Tacyana foi eleita, em 2024, contando com seu apoio. Em vídeo divulgado há poucos dias, no entanto, ela já havia dado o tom do rompimento ao dizer que “está de volta” às agendas, no mercado público da cidade.

Na última semana, o rompimento ficou explícito na disputa pela eleição do próximo vice-presidente da Câmara Municipal de Bayeux. Os dois grupos se dividiram e houve tumulto. Uma liminar judicial anulou a realização da eleição em meio ao tumulto.

Conjuntura estadual

No mês passado, o deputado estadual Felipe Leitão (Republicanos) havia anunciado sua saída da base do governador João Azevêdo e apoio à pré-candidatura do prefeito Cícero Lucena (MDB) ao governo do Estado.

A decisão havia sido acompanhada pelo grupo da ex-prefeita, que compareceu à coletiva à imprensa em um hotel, na orla de João Pessoa. Nos bastidores, há quem diga que o grupo de Luciene recuou e que deve se manter ao lado do governador. O filho dela, Vitor Gomes, comanda o PSB na cidade.

Leia, abaixo, a nota divulgada pela ex-prefeita.

NOTA INSTITUCIONAL

A ex-prefeita de Bayeux, Luciene Gomes, comunica aos amigos, correligionários e à sociedade em geral que não integra mais o grupo político do deputado estadual Felipe Leitão.

Após 6 anos de atuação conjunta, período marcado por trabalho e dedicação à vida pública, Luciene Gomes registra seu agradecimento pela parceria construída.

Entretanto, diante de divergências políticas e de condução, torna-se inviável a continuidade dessa relação, motivo pelo qual o ciclo é encerrado neste momento.

A ex-prefeita reafirma que seguirá sua caminhada política de forma independente, pautada em suas convicções e no compromisso com a população de Bayeux, desejando sucesso ao deputado Felipe Leitão em sua trajetória.

Bayeux (PB), 01 de fevereiro de 2026

Luciene Gomes

Ex-prefeita de Bayeux