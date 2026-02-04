Desfile reúne coleções de nomes como Ronaldo Fraga e apresenta resultado de capacitação de artesãs da Paraíba — Governo da Paraíba

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico (Setde) e Programa do Artesanato Paraibano (PAP), realiza, neste sábado (31), a partir das 18h30, na Praça do Povo do Espaço Cultural José Lins do Rêgo, em João Pessoa, o desfile “Tramas Arretadas — A passarela da moda paraibana”, ocasião em que serão apresentadas as coleções de renda renascença, crochê, macramê e labirinto, resultado das oficinas criativas ministradas por nomes como Ronaldo Fraga, Lu Azevedo e Renato Imbroisi para inovar e fortalecer a identidade cultural do artesanato, segmento importante na geração de renda para centenas de famílias.

Na passarela, a renda renascença do Cariri paraibano e muita criatividade, num processo de cocriação entre as rendeiras e o renomado designer Renato Imbroisi. O mesmo se pode dizer do crochê, cujas oficinas foram ministradas por Ronaldo Fraga, um velho conhecido das crocheteiras do Lajedo do Marinho, no município de Boqueirão, Agreste paraibano. Outros nomes como Lu Azevedo, Carol Teixeira, Haendel Melo, Ana Sudão e Roberto Meireles estarão com as artesãs e artesãos apresentando peças que contam a história de uma Paraíba profunda, que vem sendo cada vez mais exaltada.

A primeira-dama do Estado e presidente de Honra do PAP, Ana Maria Lins, falou da expectativa para o desfile. “Tenho certeza de que vai ser uma noite que vai entrar pra história do nosso artesanato. Esse desfile é um evento que, para além do desfile, é uma prestação de contas de como a nossa artesã e o nosso artesão vêm sendo tratados pelo Governo do Estado. Nunca houve tanta inovação no nosso artesanato. É essa inovação que a população vai conferir neste sábado”, comentou.

A secretária de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico, Rosália Lucas, comemora entusiasmada o crescimento do setor artesanal do estado e diz que um desfile dessa magnitude mostra exatamente a preocupação da gestão com inovação e empreendedorismo: “Os artesãos e artesãs estão cada vez mais organizados e preparados para enfrentar o mercado consumidor exigente e competitivo. Isso significa que a geração de renda, o grande objetivo da nossa gestão, está garantida”, observou.

“Ano passado, a nossa gestão, em parceria com o Sebrae-PB, capacitou grupos de artesãos, dando prioridade aos arranjos produtivos locais do setor têxtil. E esses cursos se transformaram em coleções riquíssimas para moda e decoração”, emendou a gestora do PAP, Marielza Rodriguez.

O desfile — O desfile será dividido em cinco momentos. A Coleção “Paraíba — meu amor” traz Renato Imbroisi e as rendeiras em renascença do Cariri paraibano. O segundo momento será dedicado à Coleção “Simplesmente Paraíba”, de Haendel Melo com alunos de Moda da ECIT de Alcantil.

O terceiro momento será da Coleção “Jardim de Labirintos”, de Lu Azevedo e as labirinteiras de Ingá. No penúltimo momento, será apresentada a Coleção “Arroxando mais”, resultado das oficinas de Ana Sudano, Carol Teixeira, Roberto Meireles e as macramistas de João Pessoa, Campina Grande e Araruna.

Por fim, a noite será encerrada com a Coleção “Lar Jedos”, de Ronaldo Fraga e as crocheteiras do Marinho.