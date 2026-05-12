Cícero Lucena celebra sucesso da 3ª edição do Forró Verão e destaca valorização da cultura, fortalecimento do turismo e geração de oportunidades   

O Festival Forró Verão se despediu do público neste sábado (31), deixando saudade e um saldo positivo em todos os sentidos, desde a organização, escolha das atrações até a segurança, serviços de trânsito e saúde. Realizado pela Prefeitura de João Pessoa, através de sua Fundação Cultural (Funjope), o evento aconteceu durante todos os finais de semana de janeiro, envolvendo 20 atrações. O palco do Forró Verão ainda recebeu gravações de DVDs de quatros artistas e seus convidados, atraindo um grande público e consolidando o Festival no calendário cultural da cidade.

O prefeito Cícero Lucena prestigiou a última noite e comemorou o sucesso do evento, destacando aspectos como a valorização da cultura, geração de oportunidades e fortalecimento do turismo na cidade. Uma fórmula de sucesso, que vai se repetir segundo o prefeito Cícero Lucena, porque se consolidou na cidade. “Nós temos que celebrar porque Deus tem nos permitido, a cada ano, esse evento inovador, de total sucesso, muita paz, muita alegria e com muito resgate da nossa cultura musical. Então, temos que agradecer a Deus e eu tenho certeza de que no próximo vai ser melhor do que esse ano”, disse o gestor.

Para o vice-prefeito Leo Bezerra, já é possível pensar nas próximas edições do Festival. “Essa ideia que o prefeito teve, ao lado de Marcus Alves, é um projeto que verdadeiramente veio para ficar, um dos maiores eventos da nossa cidade, porque tivemos Frei Gilson, tivemos Roberto Carlos, cinco noites de Forró Verão, quatro gravações de DVDs. É um marco na história de João Pessoa, está bombando, basta ver nas imagens a multidão lotando a praia de Cabo Branco todos os sábados. Estou muito feliz. Prefeito, parabéns”, afirmou.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, fez uma avaliação do Festival: “Nós concluímos hoje o ciclo do Festival Forró Verão com muito sucesso. Todas as noites sucesso de público, de qualidade e de performance dos artistas no palco. Isso mostra a força e a vitalidade que tem o Festival”, comentou.

Para ele, com o Forró Verão, a gestão abriu um mercado novo para a música de forró nordestina em pleno verão e, conforme observou, talvez isso tenha atraído tantos bons nomes para o evento. “Além disso, capacitamos, de forma muito profissional, toda a estrutura do palco e a organização. O prefeito Cícero Lucena sempre tem nos sugerido que nada é tão bom que não possa melhorar, e nós estamos mostrando isso na prática. A cada ano estamos melhorando o Festival Forró Verão. Veja o exemplo da Cidade do Forró, que é um sucesso. Do ponto de vista da organização, temos muito equilíbrio, tranquilidade e segurança”, frisou.

Marcus Alves lembrou ainda que todas as noites foram tranquilas, sem nenhum incidente policial. Do ponto de vista da saúde também. “Temos números que indicam baixíssimo volume de atendimentos do pessoal do Samu e da Secretaria de Saúde. Houve noite com 14 atendimentos, mas por ansiedade, pressão alta. Isso é insignificante numa festa com essa multidão. Ficamos muito felizes de poder, por meio da cultura, mobilizar uma economia criativa intensa como está sendo neste verão, e agora é preparar o de 2027”, acrescentou.

Shows – A última noite do Festival Forró Verão foi aberta pela cantora Gitana Pimentel. “Estou muito feliz. O forró faz parte da minha vida e o verão é minha estação favorita, então, junta duas coisas que eu amo. Eu sou público do Forró Verão e estou tendo a oportunidade de trazer o meu show para o público de João Pessoa e para os turistas que estão aqui hoje”, disse. A artista cantou muito forró e também levou um pouco do clima do Carnaval que se aproxima.

A segunda atração da noite foi o cantor Ranniery Gomes e, para ele, cantar num evento grandioso como o Forró Verão, em casa, tem um sabor diferente. “Eu sou natural de Campina Grande, mas pessoense de coração. Este é o segundo ano no Forró Verão e agora encerrando com chave de ouro. A cada ano, mais sucesso, mais turistas, mais emprego. Eu quero agradecer demais o convite da Prefeitura Municipal e ao prefeito Cícero pelo carinho”, destacou.

O cantor Flávio José, que participou pela terceira vez do Festival Forró Verão, se apresentou logo em seguida com vários sucessos de sua carreira. “Eu fico muito feliz, honrado e agradecido por ter sido lembrado, principalmente por ser na nossa terra, aqui na Paraíba”, iniciou o artista. Para ele, o Forró Verão veio para ficar.

“Que este evento sirva de exemplo para várias capitais. Eu acho que o prefeito Cícero Lucena está de parabéns por ter colocado em evidência o nome Forró Verão. É uma prova de que está prestigiando não só a nossa música, como também os artistas”, acrescentou.

A cantora e atriz Mayana Neiva, que cantou com Flávio José e também com Gitana Pimentel, falou de sua emoção: “Foi uma grande honra participar junto de um dos meus maiores ídolos de toda a vida, que é Flávio José. Estou muito feliz e ele, para mim, é nosso maior símbolo de forró na Paraíba, junto com Elba Ramalho, e cantar com ele significa muito, ainda mais na minha cidade. Uma noite de emoção”, pontuou.

A última atração a subir no palco do Forró Verão foi a banda Mastruz com Leite. Gilly Araújo, um dos integrantes, falou da alegria de estar no evento. “A gente se sente muito feliz. Mais um ano Mastruz com Leite aqui no Forró Verão e um dia muito especial que é a gravação do nosso novo álbum visual. Mastruz com Leite completando 36 anos de história. É um momento maravilhoso e histórico aqui em João Pessoa, uma cidade que nos recebe com muito amor e carinho. Tenho certeza que o repertório desse novo trabalho vai ficar marcado no coração da galera forrozeira de João Pessoa”. Nos intervalos, o público contou com a energia da DJ Mermaid.

Público – Quem foi curtir a última noite do Forró Verão não se arrependeu. Do município de Mamanguape, o motorista Fábio de Oliveira garantiu que a festa está melhor a cada ano: “Este ano deixei para vir no último dia, mas estou achando ótimo. Todo ano eu venho e acho uma iniciativa que dá oportunidade aos comerciantes, aos turistas e aos moradores da cidade. A segurança da festa está de parabéns. Tem bastante policiamento e a gente pode curtir à vontade”, comentou.

A cozinheira Cleide Rodrigues afirmou que não perde um evento de forró. “Essa é uma iniciativa maravilhosa da Prefeitura de João Pessoa. Dá oportunidade para o público curtir uma festa com ótimas atrações. Eu gosto muito de forró”, ressaltou.

“O Forró Verão é maravilhoso, com a segurança muito boa, tudo limpo e organizado. Um evento que é tudo de bom”, disse o estudante Paulo Ricardo Alves Claudino. Já a professora Camila Fernanda Ferreira da Silva concordou: “Estou curtindo demais e hoje, que é o último dia, tem que aproveitar muito. É bom demais dançar um forrozinho”. A estudante Nayara Cassiano emendou: “Eu acho que essa festa é muito positiva e, para mim, tem que ter mais vezes. Os shows são ótimos, a segurança está muito bem planejada e a organização de parabéns”.

Trabalho integrado – A terceira edição do Festival Forró Verão contou com o trabalho conjunto de órgãos da gestão municipal em parceria com órgãos estaduais. Além da Funjope, atuaram as secretarias de Comunicação (Secom), Infraestrutura (Seinfra), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Saúde (SMS); Segurança Urbana e Cidadania (Semusb), Emlur na limpeza, Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP), Turismo (Setur). O Festival também tem o apoio da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar trabalhou com mais de 300 homens a cada noite e, conforme o tenente Gabriel de Souza, que comandou a equipe na última noite do evento, o Forró Verão foi marcado pela tranquilidade. “Hoje é o encerramento e até agora, graças a Deus, tivemos um retorno muito satisfatório. Tivemos um evento tranquilo”, confirmou.

A equipe do Samu teve uma média de 50 pessoas, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e pessoal de apoio, e o Corpo de Bombeiros levou um efetivo de 24 bombeiros militares por noite.

A Guarda Civil Metropolitana destacou 60 agentes que atuaram em toda a orla durante o evento. José Itamar Siqueira, que comandou a equipe na última noite do evento, ressaltou que foi uma festa de paz. “Tivemos ocorrência zero”.

Patrocinadores – O Festival Forró Verão, realizado pela Prefeitura de João Pessoa e Funjope, teve patrocínio de Uninassau, Ubaldo Seguros, Banco do Nordeste, Loterias Caixa, Governo do Brasil, Vaidebet, com apoio da Medow Entretenimento e Cultura.