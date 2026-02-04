Após SEMAPE percorrer comunidades rurais, Corte de Terras 2021 tem início nesta quarta-feira

A Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Pesca e Recursos Hídricos de São José do Seridó (SEMAPE-SJS) realizou, entre os dias 15 de janeiro e 10 de fevereiro, visitas às comunidades rurais do município com o intuito de levantar inscrições para o programa “Corte de Terras 2021”. Nas visitas, estiveram diretamente envolvidos o titular da SEMAPE, Mariozan do Anjos, o coordenador José Anchieta, a veterinária Débora Luíse e a técnica Mônica Gorgônio.





“Terminamos a primeira fase do programa onde fomos em busca dos agricultores e produtores. Fizemos as inscrições e cada participante do programa terá direito a duas horas de trator. Este foi um trabalho de incentivo que a gestão municipal está dando ao homem do campo de nosso município. Estamos fazendo de tudo para ajudar os são-josé-seridoenses da zona rural a escoar sua produção”, destacou Mariozan dos Anjos.





Ao todo, foram realizados 205 cadastros no programa e as comunidades visitadas foram: Caatinga Grande, Badaruco, São Paulo, São Francisco, Viração, Olinda, Barro Branco, Passagem das Traíras, Barra do Rio II, Riacho do Olho D’água e Quixaba.





De acordo com o secretário Mariozan dos Anjos, a segunda fase do programa iniciou, nesta quarta-feira (17), com o corte de terras propriamente dito. “Encontramos dificuldade pois os tratores estavam com problemas relativos aos pneus e grades, mas a gestão teve o compromisso de iniciar a recuperação destes e logo em breve estaremos arando o solo de nossa zona rural com força total”, destacou.





Ainda segundo o secretário, os agricultores terão que se organizar pois os tratores só irão uma vez para cada comunidade. “Os maquinários ficarão nas comunidades que receberam nossas visitas até zerarem as demandas de cada setor, após demandas zeradas é que os tratores seguirão para as próximas comunidades.





Os tratores iniciaram o corte de terras pela comunidade Caatinga Grande, numa parceria entre gestão municipal e associação local. Em virtude dos tratores do município ainda estarem em revisão, em decorrência de entraves licitatórios burocráticos, o cronograma com as demais comunidades contempladas pelo projeto será divulgado em breve pela SEMAPE.