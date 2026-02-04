Shoppings populares iniciam vendas de fantasias, acessórios e artigos temáticos para o Carnaval 2026

Os shoppings populares de João Pessoa, administrados pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), são uma ótima opção para quem deseja adquirir artigos para o Carnaval 2026. Nestes locais, é possível encontrar uma variedade de itens e fazer boas compras, entre: fantasias, adereços para cabelo, brincos, broches, chapéus, pochetes, e o melhor: com preços acessíveis.

Para este Carnaval, a principal aposta e oferta dos comerciantes são as fantasias para crianças, elaboradas e caracterizadas de acordo com personagens infantis de maior sucesso atualmente. Entre elas: Guerreiras do K-Pop, Pokémon, Batman, Mulher Maravilha, entre outras. “A gente também investe muito em body e saia de tule, pra compor o look, que sai mais em conta e todo mundo pode brincar à vontade”, destaca a comerciante Micaele Dias, que trabalha no Shopping 4&400.

Ela explica que, geralmente, quem vem mais cedo a procura destes produtos é quem já é cliente. “Começa a ferver mesmo quando tá perto das prévias, aí todo mundo começa a chegar pra comprar. Temos fantasias a partir de R$ 50 e acessórios a partir de R$ 5. A gente trabalha muito com acessórios para compor o visual, como brincos, broches e chapéus decorativos. Mas o foco mesmo é fantasia infantil, a partir de R$ 50; e para adultos a partir de R$ 90”, disse Micaele Dias.

Sandra Lúcia revela que costuma fazer compras nos shoppings populares, inclusive no período carnavalesco, para presentear a neta. “Eu acho que o shopping popular é melhor do que as lojas em geral. Têm coisas que a gente encontra aqui com preço bem menor, enquanto as lojas exploram mais os valores cobrados. Por exemplo: se eu for comprar uma roupinha desta nos grandes shoppings da cidade, eu vou pagar R$ 250 ou mais, porque está lá na vitrine”, avaliou a cliente.

A lojista Thalia da Silva, que comercializa produtos no Centro Comercial de Passagem (CCP) há cerca de oito anos, também está preparada para as vendas no Carnaval. “A gente sempre vende mercadoria de época, como fantasias e roupinhas temáticas. Neste período de Carnaval, esperamos vender mais fantasia infantil, como Homem-Aranha e Batman. Para as meninas temos Arlequina, Mulher Maravilha e Moana. E para os adultos temos adereços de Carnaval a partir de R$ 15 e R$ 20”, afirmou.

Onde encontrar – Atualmente, João Pessoa possui cinco shoppings populares. Confira os endereços, dias e horários de funcionamento:

Shopping 4&400

Av. B. Rohan – segunda a sábado – 8h às 17h

Shopping Terceirão

Av. Duque de Caxias – segunda a sábado – 8h às 16h

Centro Comercial de Passagem

Parque Solon de Lucena – segunda a sábado – 8h às 17h

Shopping do Varadouro

Ao lado do Terminal de Integração – segunda a sábado – 8h às 18h

Shopping dos Sapateiros

Travessa Frutuoso Barbosa – segunda a sábado – 8h às 17h