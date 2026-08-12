VIGÉSIMO PRIMEIRO BOLETIM DA ATUAL GESTÃO TRAZ AUMENTO DE CASOS E MUNICÍPIO PASSA A TER 12 INFECTADOS PELA COVID-19

A Prefeitura de São José do Seridó (PMSJS), através da Secretaria de Saúde (SESAD), comunica mais uma vez à população local sobre a situação epidemiológica de COVID-19 no município. Desta vez, os dados são referentes a esta quarta-feira (24).

Os casos notificados chegaram ao patamar de 900. No município existe apenas três casos suspeitos e os confirmados subiram pra 353. Ao todo são 544 casos descartados. Apenas um paciente está em situação de internação e não há nenhum caso de óbito.

Em relação ao último boletim, publicado na última terça-feira (23), houve leve aumento de infectados que seguem em tratamento domiciliar, agora 11; aumento de sete caso. O número de munícipes recuperados subiu pra 341.

Existem 35 pessoas sendo monitoradas no momento. Casos monitorados são pessoas que tiveram algum tipo de contato com terceiros que testaram positivo para COVID-19.

Até 14 de março estará em vigor o decreto 277/2021, emitido pela gestão municipal, que enrijece medidas de combate ao COVID-19 em São José do Seridó. Confira decreto: