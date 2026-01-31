Secretários e empresários visitam futura sede da Casa Zero 83 no Centro Histórico de João Pessoa

João Pessoa deu mais um passo importante rumo à inovação social e ao fortalecimento do desenvolvimento econômico com a visita técnica realizada, nesta quarta-feira (28), à futura sede da Casa Zero 83, que será implantada no Centro Histórico da Capital. A iniciativa partiu da Secretaria Municipal de Preservação, Revitalização e Inovação do Centro Histórico (Inovacentro), em parceria com as Secretarias de Desenvolvimento Social (Sedes) e Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), e contou com a participação de gestores e empresários apoiadores.

Para o secretário municipal de Preservação, Revitalização e Inovação do Centro Histórico, Thiago Lucena, a visita técnica permitiu alinhar expectativas, discutir adequações do espaço e consolidar parcerias, marcando uma etapa fundamental para a implantação do equipamento, que promete se tornar um novo polo de transformação social e econômica na Capital.

“Está é uma visita para validação do imóvel com empresários, representantes das instituições do Centro Histórico e da Prefeitura de João Pessoa. É muito importante a participação do privado aqui, porque daqui vai sair formação de mão de obra para o nosso mercado de trabalho. Estamos trazendo o grupo da Casa Zero de Pernambuco e empresários para conhecer o imóvel, o entorno e a riqueza que a gente tem aqui no Centro Histórico”, explicou.

Segundo o secretário, uma série de conquistas estão sendo comemoradas no Centro Histórico. “Semana passada aconteceu uma reunião com representantes de uma grande rede de hotéis mundial que está com um projeto bem encaminhado para se instalar no Centro Histórico da Capital. Teve, ainda, a negociação em torno da ocupação do Pavilhão do Chá, uma área que a Prefeitura cedeu para o Sesc/Senac, para instalação de um restaurante escola com formação de mão de obra, com um serviço especializado. Então, são essas grandes vitórias que a gente vai comemorando”, ressaltou Thiago Lucena.

Programação – A agenda desta quarta-feira foi articulada pela Inovacentro, em parceria com a Sedes e a Sedest e contou com a presença de uma comitiva de gestores públicos e empresários apoiadores do projeto do estado de Pernambuco, além de representantes de instituições públicas do Patrimônio Histórico de João Pessoa e da Paraíba. A secretária de Desenvolvimento Social, Norma Gouveia, também participou da visita.

No primeiro momento, a comitiva da Casa Zero foi recepcionada por empresários que vislumbram a importância deste projeto para a cidade de Joao Pessoa. No segundo momento, foi realizada a visita ao local das futuras instalações da Casa Zero, no Centro Histórico de Joao Pessoa, localizado na Rua Conselheiro Henrique, nº 90.

A visita contou com a participação de Fábio Silva, CEO da Casa Zero de Pernambuco. “Nós somos da Rede Muda Mundo, um importante ecossistema social no Brasil, de impacto, de engajamento e de inovação social. Três anos atrás a gente começou a Casa Zero no Centro Histórico do Recife, uma parceria com o poder público com a iniciativa privada e com o setor social e criamos um hub, um shopping de transformação de território, qualificando pessoas para o mercado de trabalho, para o empreendedorismo, mas também com muita cultura e arte”, relatou.

“A Casa Zero aqui no Centro Histórico de João Pessoa é mais uma conquista. A gente está muito feliz visitando uma possível casa aqui para ser a Casa Zero 83. Achei o espaço, a atmosfera maravilhosa. Eu acho que antes de qualquer casa a gente precisa sentir o cheiro e aqui tem cheiro de gente, de Centro Histórico. O espaço é bem localizado, eu já estou vendo aqui um café sendo aberto, salas de qualificação profissional, geração de renda, formação profissional. Estou muito animado. A casa é linda”, complementou Fábio Silva.

Dando sequência a programação, toda a comitiva participou de um bate papo com representantes da rede de instituições sociais de João Pessoa, onde foi dado o pontapé inicial nesta conexão com o ecossistema social de João Pessoa, capitaneado pela Secretaria de Desenvolvimento Social.

Protocolo – A criação da Casa Zero 83 é fruto de protocolo de intenções assinado pelo prefeito Cícero Lucena em outubro de 2025 com a proposta de criar um espaço voltado à inovação, ao empreendedorismo e à geração de oportunidades, especialmente para públicos em situação de vulnerabilidade, atuando de forma colaborativa com o poder público e a iniciativa privada, sendo mais uma ação voltada à requalificação do Centro Histórico e ao fortalecimento da economia local.