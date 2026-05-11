Prévias do Carnaval Tradição acontecem nos bairros São José, Cruz das Armas e José Américo

Os bairros São José, José Américo e Cruz das Armas recebem, a partir desta sexta-feira (30), as prévias do Carnaval Tradição realizadas pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) e a Liga Carnavalesca de João Pessoa. O evento, que integra o Carnaval Multicultural da Capital, reúne alas ursas, clubes de frevo, tribos indígenas carnavalescas e escolas de samba. A programação segue até o dia 8 de fevereiro, sempre a partir das 18h.

“As prévias do Carnaval de João Pessoa são um sucesso. Isso mostra a força e a vitalidade das agremiações. As escolas de samba, alas ursas, tribos indígenas carnavalescas e clubes de frevo, todos estão de parabéns. Em todos os bairros que temos ido, as prévias têm sido realmente um sucesso”, observa o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele comemora que o Carnaval Tradição vem se fortalecendo a cada ano e destaca que a Funjope, por orientação do prefeito Cícero Lucena, tem garantido um investimento forte do ponto de vista financeiro. Somente este ano, a Fundação pagou de subvenção mais de R$ 1,4 milhão. “Todas as agremiações saem fortalecidas nesse processo e quem ganha, evidentemente, é o público, o morador de João Pessoa e o turista que tem para onde ir, onde se divertir, e pode rememorar e comemorar a abertura do Carnaval de rua de João Pessoa”, acrescenta.

A presidente da Liga Carnavalesca de João Pessoa, Shilon Gama, comemora o sucesso das prévias carnavalescas do Carnaval Tradição e ressalta a tranquilidade nos bairros durante o evento. “Estamos realizando as prévias sem nenhum registro de violência. Contamos com a cobertura da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana, e também com o apoio da Semob para organizar o trânsito”, disse.

Ela também destacou a presença dos moradores dos bairros por onde as prévias estão passando. “O público está muito receptivo e participativo, mostrando que é do bairro e que está prestigiando a nossa festa. Está sendo muito bom e a expectativa para este final de semana é que continue assim”, acrescenta.

Programação – Neste final de semana, a programação começa na sexta-feira (30), na Rua Edmundo Filho, bairro São José, e envolve as agremiações Alas Ursa Urso Treme Terra, Alas Ursa Urso Santa Cruz, Tribo Indígena Jaçanã, Tribo Indígena Xingu e Escola de Samba Pavão de Ouro.

No sábado (31), as prévias seguem no bairro José Américo, na Rua Alcides de Miranda Henrique, com as tribos indígenas Tupinambás, Pataxós, Tupy Guanabara e Xavantes, além do Clube de Frevo Alegria do Frevo e a Escola de Samba Guardiões do Samba.

Já no domingo (1º), as apresentações acontecem na Rua Presidente Félix Antônio (Rua do Rio), no bairro de Cruz das Armas. Desfilam por lá as alas ursas Urso Pardo, Urso Panda e Canibal; as tribos indígenas carnavalescas Piragibe, Papo Amarelo e Africanos; o Clube de Frevo Ciganos de Esplanada e a Escola de Samba Acadêmicos do Ritmo.

Confira a programação das próximas semanas

06/02 (sexta-feira) – Rua Juiz Gama e Melo, Roger – 19h

Ala Ursa Urso Sem Lenço Sem Documento, Ala Ursa Urso Gavião, Ala Ursa Urso Jamaica, Clube de Frevo Sai da Frente Dona Emília, Tribo Indígena Tupi Guanabara, Escola de Samba Unidos do Roger e Escola de Samba Império do Samba.

07/02 (sábado) – Porto de João Tota, Mandacaru – 19h

Ala Ursa Urso Celebridade, Tribo Indígena Xingu, Tribo Indígena Tupi Guarani, Tribo Indígena Tupinambás e Tribo Indígena Jaçanã.

08/02 (domingo) – Avenida Floriano Peixoto – Jaguaribe – 19h

Ala Ursa Urso Anos Dourados, Ala Ursa Urso Gorila Louco, Tribo Indígena Ubirajara, Tribo Indígena Tabajaras, Tribo Indígena Papo Amarelo, Clube de Frevo Piratas de Jaguaribe e Escola de Samba Pavão de Ouro.