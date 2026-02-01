PB Saúde realiza primeira Caravana da Saúde da Poinsp de 2026 em Campina Grande — Governo da Paraíba

A Policlínica Integrada da Segurança Pública (Poinsp), gerenciada pela PB Saúde, realizou nesta quarta-feira (28), em Campina Grande, a primeira Caravana da Saúde de 2026, marcando o início do processo de interiorização dos serviços de saúde voltados aos profissionais da segurança pública. A ação aconteceu das 8h às 13h, no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), no bairro São José.

A iniciativa ofertou uma série de atendimentos médicos e multiprofissionais, além de exames laboratoriais, vacinação e ações educativas, beneficiando 256 servidores da segurança pública, entre integrantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Penal e servidores do Detran.

Durante a programação, foi realizada a palestra “Saúde Mental de janeiro a janeiro”, em alusão à campanha Janeiro Branco, ministrada pelo major do Corpo de Bombeiros Militar e psicólogo Gênesson Silva Sales. A atividade abordou temas como autocuidado, fatores de risco, fatores de proteção e os impactos da rotina profissional na saúde mental dos agentes de segurança pública.

“Falamos sobre a importância de cuidar da saúde mental ao longo de todo o ano, não apenas no mês de janeiro. Discutimos estratégias de autocuidado e o adoecimento dentro das profissões da segurança pública, buscando tornar esse profissional mais funcional para a instituição, para a família e para a sociedade”, destacou o psicólogo.

Atendimentos e serviços ofertados

A Caravana da Saúde disponibilizou atendimentos médicos, psicológicos, odontológicos e nutricionais, incluindo avaliação de bioimpedância (avaliação da composição corporal), além de aferição de pressão arterial, ações educativas e vacinação. Ao todo, 35 pessoas passaram pelo atendimento de Enfermagem, 16 atendimentos nutricionais foram realizados, além de 15 atendimentos odontológicos e 20 consultas de clínica geral.

Na área laboratorial, foram atendidos 61 pacientes, com a realização de 17 tipos de exames por pessoa, totalizando 1.037 exames laboratoriais, entre eles hemograma, glicemia, colesterol, triglicerídeos, PSA, TSH, exames de urina e fezes, vitamina D, entre outros, contemplando os check-ups do homem e da mulher.

Também foram ofertadas vacinas contra Hepatite B, Tétano (DT), Tríplice Viral, Febre Amarela, Influenza (H1N1) e Covid-19, com a aplicação de 87 doses ao todo.

A ação contou com a parceria de diversas instituições, entre elas o Comando de Policiamento Regional da Polícia Militar, a 2ª Superintendência Regional da Polícia Civil, o 2º Comando Regional de Bombeiro Militar, a 1ª Ciretran/Detran, além da Secretaria de Administração Penitenciária.

Para o delegado da Polícia Civil João Joaldo Ferreira, a Caravana da Saúde reforça o cuidado do Governo do Estado com quem atua diariamente no atendimento à população. E acrescentou. “Estamos diariamente atendendo a população e é mais do que justo que estejamos bem de saúde para contribuir melhor com a sociedade”.

A diretora do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), coronel Joseline, destacou a importância da ação para o fortalecimento da segurança pública. “Começamos o ano com uma avaliação da saúde física e mental dos nossos servidores. Essa ação se estende também aos familiares, porque quando a família está bem, o servidor trabalha de maneira diferenciada”, afirmou a gestora.

De acordo com o coronel Jales, diretor da Poinsp, a realização da primeira Caravana da Saúde de 2026 no interior do estado marca um avanço no processo de descentralização dos serviços da Policlínica Integrada da Segurança Pública.

“Iniciamos hoje o processo de interiorização. Tivemos uma adesão expressiva de servidores das forças de segurança, oferecendo atendimento médico, nutricional, odontológico, exames laboratoriais e ações voltadas à saúde mental. Nosso objetivo é aproximar os serviços da Poinsp dos profissionais que atuam no interior do estado”, destacou o gestor.