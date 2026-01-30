Governo da Paraíba distribui 520 toneladas de sementes com agricultores de todo Estado — Governo da Paraíba

O plantio de várias culturas agrícolas na Paraíba está assegurado com a execução do Programa Estadual de Aquisição e Distribuição de Sementes Certificadas do Governo do Estado, iniciativa do Governo da Paraíba, por meio Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca (Sedap-PB). São mais de 520 toneladas de sementes de feijão vigna (macaçá), feijão phaseolus (carioquinha), milho e sorgo (para produção de forragem para os rebanhos) que começaram a ser distribuídas neste mês de janeiro.

A ação do Governo da Paraíba representa um investimento em torno de R$ 12 milhões e vai beneficiar mais de 50 mil produtores rurais paraibanos. As sementes distribuídas pela Sedap-PB são de feijão vigna (macaçá), feijão phaseolus (carioquinha), milho e sorgo (para produção de forragem para os rebanhos). Elas são produzidas com alta precocidade, produtividade e resistência à seca e certificadas pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

A distribuição nas regiões do Agreste, Brejo e Litoral paraibanos começou esta semana e é realizada pelo polo localizado no município de Esperança. No Sertão, Cariri e Curimataú o repasse começou no início de janeiro por meio da unidade em São Mamede. Cada pólo de distribuição fica responsável pelo repasse a cerca de 110 municípios.

O calendário de distribuição das sementes visa aproveitar o período chuvoso e de plantio dessas áreas. As sementes são entregues pela Sedap-PB às secretarias de agricultura das prefeituras municipais que são encarregadas de fazer o repasse, em parceria com a Empresa de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária (Empaer), aos produtores rurais por intermédio das associações e sindicatos rurais.

O secretário da Sedap-PB, Joaquim Hugo Vieira, destacou a importância do Programa Estadual de Aquisição e Distribuição de Sementes Certificadas para os agricultores. “As sementes estão chegando no tempo certo para que o agricultor consiga plantar nas primeiras chuvas. As sementes têm alta qualidade e o programa contribui para fixar as famílias no campo com dignidade, produzindo”, ressaltou. Ele destacou, ainda, que por meio do programa o Governo da Paraíba promove a ampliação da renda e da segurança alimentar e nutricional das famílias de agricultores de toda a Paraíba.

Entrega – O total de 2,6 toneladas de sementes de feijão, milho e sorgo foi entregue na manhã desta quinta-feira (29), ao município de Arara. A Secretaria de Agricultura do município ficará responsável, em parceria com a Empresa de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária (Empaer), a distribuir as sementes para 200 agricultores.

O secretário adjunto de Agricultura de Arara, José Ivanildo, coordenou o recebimento das sementes. “Esse programa é muito importante e as sementes estão chegando no momento exato para que os agricultores as tenham em mãos para plantar no início do período das chuvas”, frisou. Ele aproveitou para parabenizar à Sedap-PB e ao Governo do Estado pelo programa: “Eu queria aproveitar para parabenizar o Governo do Estado e a secretaria. A distribuição de sementes gera renda e alimento para centenas de famílias”.

De acordo com o gerente executivo de Abastecimento e Pesca da Sedap-PB, Benélio Francisco de Araújo, o Programa Estadual de Aquisição e Distribuição de Sementes Certificadas busca atender as necessidades dos agricultores familiares suprindo com relação às sementes certificadas para o plantio. Ele acrescentou que a distribuição de sementes apoia a produção e a conservação de folhagem e o aumento da produção e da produtividade das lavouras. E complementou que “a distribuição também de sementes de sorgo objetiva incentivar a produção de selagem como suporte forrageiro para os rebanhos”.

O programa também alcança, com o resultado da produção de alimentos, o eixo de ações governamentais através do Pnae (Programa Nacional de Alimentação Escolar) e do PAA (Programa de Aquisição de Alimentos).

Sementes em Números

Milho

Total de sementes: 239 toneladas

Feijão vigna (macaçá)

Total de sementes: 208 toneladas

Feijão phaseolus

Total de sementes: 50 toneladas

Sorgo

Sementes: 30 toneladas