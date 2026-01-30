Funjope abre exposição ‘Pop em Jampa’, do artista plástico Lupicínio Dantas, nesta sexta-feira

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) abre, nesta sexta-feira (30), a partir das 16h, a exposição ‘Pop em Jampa’, do artista plástico Lupicínio Dantas, filho do também artista plástico Elpídio Dantas, falecido em 2017. A mostra, que envolve quase 30 obras abordando a arte pop, acontece na Casa da Pólvora, Centro Histórico da cidade, e segue até 2 de março.

“A Funjope acolhe com alegria a exposição do Lupicínio Dantas. Sua obra é permeada por traços da arte pop, numa explosão de cores e movimento, o que caracteriza essa categoria de arte. Na Casa da Pólvora, tenho certeza de que será muito bem visitada porque temos um histórico ali de abrir portas para uma diversidade de artes e estéticas”, observa o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

A exposição de Lupicínio – conforme o diretor – está ligada a esse ambiente. “A Casa da Pólvora é um equipamento muito valoroso para a Funjope. Ali nós acolhemos exposições de arte, performances de teatro, de poesia, de literatura e de música com os shows mensais. O conceito que desenvolvemos na Casa da Pólvora é de uma arte mais inventiva, que possa mostrar a capacidade criativa da comunidade dos artistas e dos profissionais de cultura de João Pessoa e da Paraíba”.

Ana Maia, que coordena a Casa da Pólvora, afirma que a exposição de Lupicínio Dantas é um marco. “É a primeira vez que temos a oportunidade de acolher uma exposição dele, filho de Elpídio, que também expôs no nosso equipamento. Lupicínio é um artista de grande relevância, com raízes no Sertão da Paraíba, passou pelo exterior, e vejo isso como um diferencial”, observa.

Lupicínio Dantas vai expor entre 26 e 30 obras entre quadros e papéis emoldurados. Ele explica que a técnica utilizada é acrílico sobre tela e desenho multimídia em papel Canson A3, G300.

“A intenção é levar uma amostra de vivências em arte da cultura pop americana pela visão de um artista da terra”, comenta Lupicínio Dantas. Ele conta que consolidou seu estilo artístico em Nova Iorque (EUA), onde viveu durante 23 anos.

O artista – Lupicínio Dantas nasceu em 22 de setembro de 1975 e cresceu em um ambiente semântico e semiótico da arte. Suas produções artísticas têm como inspiração artistas visuais que fazem parte do universo artístico paraibano, nordestino e brasileiro, entre eles, seu pai, o artista plástico Elpídio Dantas.

Aos 25 anos, foi para os Estados Unidos e em Nova Iorque, imergiu na amplitude profunda de um lugar marcado pela diversidade, confluência e convergência de várias culturas e expressões artísticas. Lá, ele desenvolveu um traço único, uma forma singular de trabalhar cores e figuras humanas que captam o observador pela forte expressividade do olhar.

O artista deixou nos Estados Unidos mais de mil obras, trabalhos abstratos e figurativos. Fez muitas exposições, inclusive uma na sede da ONU. O uso intenso das cores e a espontaneidade de sua gestualidade marcam a atitude deste artista que produz arte contemporânea em grande estilo.

Serviço – A Casa da Pólvora funciona diariamente, das 9h às 17h, e o acesso é gratuito. O equipamento está localizado na Ladeira São Francisco, 152, Centro Histórico de João Pessoa.