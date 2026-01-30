Com apenas 17 anos, estudante fica em 1º lugar em medicina na UFCG. Anderson Lopes/Motiva/Divulgação

Maria Isabel Simões Fernandes Brasileiro, de apenas 17 anos, foi a estudante que conquistou o primeiro lugar no curso de medicina da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Com 831,76 pontos na média geral do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a jovem contou com o apoio da família, que é formada por médicos, para escolher a profissão e se dedicar aos estudos.

O resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 foi divulgado nesta quinta-feira (29). Somente na prova de redação, Maria Isabel, que é natural de Campina Grande, Agreste da Paraíba, fez 960 pontos. A média geral acima dos 800 pontos foi suficiente para a jovem garantir uma vaga em medicina, um dos cursos mais concorridos nas universidades brasileiras.

Isabel conta que o apoio da família, dos amigos e da escola foram essenciais para que ela acreditasse que era possível conquistar uma vaga em um curso tão concorrido. Além disso, segundo Isabel, intensificar o hábito de estudar no último ano do ensino médio também foi fundamental.

“[O resultado] foi uma junção de fatores. O apoio da minha família e dos meus amigos foram essenciais para que eu acreditasse em mim e conseguisse esse feito. Além disso, o colégio e a equipe escolar foram fundamentais nesse processo. Eles sempre acreditaram em mim e me incentivaram a ser cada vez melhor”, relatou a estudante.

A jovem escolheu a área da saúde para seguir a tradição da família. O pai, a tia e o avô de Isabel são médicos, e apesar de ter chegado a pensar em entrar para Relações Internacionais ou algum outro curso da área de Ciências Humanas, ela decidiu colocar a nota para medicina.

“Eu nasci em uma família de médicos, meu pai, assim como minha tia e meu avô, é um médico urologista formado pela Universidade Federal de Campina Grande (…) Durante o segundo ano do ensino médio, eu repensei minha escolha e acabei decidindo colocar minha nota do ENEM para Medicina”, explicou.

‘Dever cumprido’

Diante de um resultado tão positivo, Isabel Simões diz que o sentimento é de “dever cumprido e de animação” para a nova fase da vida.

“Existe um grande tabu em torno da dificuldade que é passar em medicina na federal. Mas isso não me assustava! Acho que todos os alunos devem acreditar em si mesmos”, disse Isabel.

Para quem deseja conquistar uma vaga em medicina, Isabel aconselha a “acreditar que é possível e confiar no processo”. Ela também acredita que conhecer a estrutura do Enem é essencial para conseguir uma boa pontuação.

“Claro que o estudo é mais do que fundamental! Entretanto, acreditar que é possível e confiar no processo e no conhecimento é a chave para o sucesso. Também, revisar e manter a mente ativa diariamente me ajudou muito nesse último ano. Fazer muitas questões e conhecer a prova do ENEM foi essencial”, finalizou.