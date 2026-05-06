saiba o que é a doença de alta letalidade que provoca surto na Índia

Partículas do vírus Nipah. — Foto: NIAID/Wikimedia Commons. Caren Braga

O vírus Nipah, que apresenta alta taxa de mortalidade, levou à quarentena de 110 pessoas na Índia neste mês de janeiro de 2026. O isolamento foi adotado após dois profissionais de saúde serem diagnosticados com a infecção. A doença integra a lista de patógenos com potencial epidêmico divulgada pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

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Classificado como prioritário pela OMS, o Nipah tem alto potencial de causar surtos e pode provocar infecções respiratórias agudas e encefalite, inflamação do cérebro. Até o momento, não há vacina nem tratamento específico para a doença; o protocolo adotado prevê apenas o controle dos sintomas. Por isso, a taxa de mortalidade é elevada e pode chegar a 70% dos casos.

A transmissão é considerada zoonótica, ocorrendo principalmente de animais para humanos, com destaque para porcos e morcegos. No entanto, também há registro de transmissão entre pessoas, especialmente em ambientes hospitalares, o que explica a maior exposição de profissionais da saúde.

Sintomas mais comuns:

Sintomas semelhantes à gripe: febre, dor de cabeça, dor muscular, fadiga e tontura.

Dificuldades respiratórias

Encefalite: Inflamação do cérebro que acarreta confusão, desorientação, sonolência e problemas neurológicos, como convulsões.

Nem todas as pessoas infectadas apresentam sintomas visíveis, mas, nos casos mais graves, há risco de coma e morte. Sobreviventes podem desenvolver sequelas neurológicas de longo prazo.

Segundo a infectologista Rosana Richtmann, do Grupo Santa Joana, o vírus é particularmente agressivo ao sistema nervoso central. Ela explica que, apesar de os sintomas iniciais parecerem comuns, o quadro pode evoluir em poucos dias para alteração do nível de consciência, com consequências neurológicas graves e até óbito.

Como é feito o diagnóstico?

O diagnóstico do Nipah é feito com base no histórico clínico do paciente e em exames laboratoriais.

Entre os testes utilizados estão a reação em cadeia da polimerase em tempo real (RT-PCR), a detecção de anticorpos por ensaio imunoenzimático (ELISA), além de testes de PCR convencional e isolamento viral em cultura de células.

Já foram constatados casos no Brasil?

Até o momento, não há registro de casos do vírus Nipah no Brasil nem em outros países da América Latina. Segundo especialistas, isso ocorre porque a região não abriga os principais hospedeiros do vírus. O maior alerta permanece concentrado na Índia e em países vizinhos.

Histórico da doença

O primeiro surto de Nipah foi identificado em 1999, na Malásia, entre criadores de suínos. Desde então, o país não voltou a registrar casos.

Em 2001, a doença foi detectada em Bangladesh, onde ocorrem surtos anuais desde então. Na Índia, o primeiro surto foi registrado em 2018, na cidade de Calecute, com 18 casos confirmados, todos fatais, considerado até hoje o episódio mais grave no país.

Em 2019, um paciente diagnosticado no distrito de Ernakulam se recuperou, mas, em 2021, um menino de 12 anos morreu após ser infectado na vila de Chathamangalam.

Especialistas apontam que a perda de habitat natural tem aproximado animais silvestres das áreas urbanas, aumentando o risco de transmissão do vírus para humanos. Diante desse cenário, a OMS ampliou o alerta para outras regiões onde há evidências da circulação do Nipah, como Camboja, Gana, Indonésia, Madagascar, Filipinas e Tailândia.

*Com informações do g1