MIDIACOM-PB reconduz André Vajas à presidência, faz balanço de 2025 e projeta 2026

Reunião da MIDIACOM-PB, na sede da TV Cabo Branco.. Foto: Gustavo Demétrio

A Associação dos Empresários de Radiodifusão da Paraíba, a MIDIACOM-PB, se reuniu, nesta segunda-feira (26), na sede da TV Cabo Branco, em João Pessoa, e reconduziu André Vajas como presidente, além de apresentar aos associados um balanço sobre o ano de 2025. Também foi traçado um plano de trabalho para 2026.

Na reunião, estiveram presentes, Eduardo Carlos, presidente da Rede Paraíba de Comunicação; o presidente reconduzido André Vajas, além de Beatriz Ribeiro, vice-presidente de Televisão da Associação; Cacá Marthins, vice-presidente de Relações Sindicais e Trabalhistas, entre outros participantes.

Reconduzido para a função de presidente, André Vajas, destacou a projeção para 2026, ano de eleições, e informou sobre a importância de traçar planos para o funcionamento durante o ano.

“Muito bom compartilhar com as lideranças empresariais da radiodifusão o plano de trabalho para 2026. É um ano importante, ano de eleição, o ano que mexe muito com o país e a radiodifusão tem um aspecto que é relevantíssimo nesse sentido”, disse.

Na Assembleia foi definida a realização do II Encontro MIDIACOM Paraíba, que será realizado no dia 19 de outubro, em Campina Grande.

O presidente também ressaltou que a liberdade de expressão e geração de informação de qualidade vão ser os principais objetivos da associação.

“Trabalhar com a verdade, com a liberdade de expressão, mas principalmente com o compromisso de gerar uma informação de qualidade, combatendo com veemência à desinformação. Este são alguns dos nossos pilares, que ganham grande importância em anos eleitorais”, explicou.

A MIDIACOM-PB

Fundada em 25 de Novembro de 2024, a MIDIACOM-PB é uma iniciativa da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT) para unificar as nomenclaturas das entidades que representam a radiodifusão em todo o território nacional. Na Paraíba, a associação é resultado da fusão da Associação de Emissoras de Radiodifusão da Paraíba (Asserp-PB) com O Sindicato Patronal do Estado.