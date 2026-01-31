sábado, janeiro 31, 2026
Dezoito bairros de João Pessoa são contemplados com a operação tapa-buraco nesta quarta-feira

admin1

Serviços urbanos

Dezoito bairros de João Pessoa são contemplados com a operação tapa-buraco nesta quarta-feira


28/01/2026 |
06:30 |
25

Nesta quarta-feira (28), a operação tapa-buraco realizada pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) está concentrada em 18 bairros de João Pessoa, promovendo a manutenção e melhoria da malha viária da Capital.

As equipes da operação estão trabalhando no Alto do Céu, Varjão, Cristo, Aeroclube, Mangabeira, Ernesto Geisel, Padre Zé, José Américo, João Paulo II, Funcionários, Alto do Mateus, Mumbaba, Bairro das Indústrias, Jardim Cidade Universitária, Bessa, Bancários, Castelo Branco e Tambiá.

Outros serviços, como a manutenção das galerias, estão ocorrendo em diversos pontos da cidade. São limpeza de galerias, extensão de rede e afundamento e adequação e manutenção de bocas de lobo.

Solicitação – A operação tapa-buraco e os outros serviços de manutenção podem ser solicitados por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. A ferramenta está disponível nas lojas Google Play e Apple Store, gratuitamente.

