CNH na Paraíba: Detran-PB mantém prova de baliza após flexibilização em outros estados – Foto: TV Paraíba.

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) da Paraíba informou ao g1 que vai manter a prova de baliza no teste prático para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), mesmo após flexibilização das regras pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

De acordo com o Detran-PB, além disso, já é possível realizar o teste prático com carros do tipo automático, o que também não passa por mudança mesmo com a resolução do Contran. Conforme o órgão estadual, é possível realizar a prova por meio de “qualquer veículo particular”.

Seguindo a resolução, estados como São Paulo, Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Goiás não há necessidade da realização da baliza, que é que é o estacionamento dentro de uma área demarcada por estacas.

O Contran afirma que a medida visa simplificar etapas, reduzir custos e melhorar a experiência do cidadão. Também desde dezembro, uma medida provisória do Governo Federal criou a CNH do Brasil, com novas regras para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação.

15 mil pedidos para a nova CNH na Paraíba

De acordo com dados obitidos pela TV Paraíba, até dezembro foram registrados em todo o estado 14.300 pedidos para tirar a nova CNH. Desse total, 10.300 foram registradas para fazer a formação de forma online. Cerca de 3.600 pessoas agora vão para próxima fase. Veja abaixo as principais mudanças para tirar o documento: