Cícero Lucena renova patrocínio da Prefeitura ao Botafogo-PB e amplia ações sociais

O prefeito Cícero Lucena assinou, nesta quarta-feira (28), o contrato de renovação do patrocínio da Prefeitura de João Pessoa com o Botafogo Futebol Clube da Paraíba. A formalização ocorreu durante encontro do gestor da Capital com representantes do clube, no Centro Administrativo Municipal (CAM), no bairro de Água Fria.

O novo acordo estabelece um investimento de R$ 1,28 milhão, a ser pago em oito parcelas mensais de R$ 160 mil. O valor representa um acréscimo em relação ao contrato anterior, que previa R$ 1 milhão, reafirmando o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento do esporte local. Como contrapartida, a parceria segue viabilizando escolinhas de futebol vinculadas a projetos da Prefeitura, em articulação com a rede municipal de ensino.

Durante o encontro, o prefeito destacou a importância da parceria para o desenvolvimento do esporte e a promoção da cidadania. “Essa parceria permite avançar no projeto de fortalecimento do futebol, na descoberta de talentos da Rede Municipal de Ensino e na oferta de mais oportunidades para nossas crianças e adolescentes. Seja para a formação de atletas profissionais ou para garantir cidadania por meio do esporte, o Botafogo nos assegura a estrutura necessária para que esse trabalho continue avançando”, afirmou Cícero Lucena.

O vice-prefeito Leo Bezerra ressaltou a ampliação do projeto Campeões do Amanhã, que deve alcançar um número ainda maior de crianças e adolescentes da Capital. “Este projeto será expandido. Firmamos hoje uma nova parceria com o Botafogo, com a participação mais ativa da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer) e da Fundação Campeões do Amanhã. Sou grato a Deus e ao Botafogo, clube pelo qual temos grande admiração”, declarou.

O diretor administrativo da Belo SAF, empresa que administra o futebol do Botafogo-PB, Marco Félix, destacou que a parceria está alinhada à missão do clube de fortalecer a identidade do futebol local e projetar o nome de João Pessoa em âmbito nacional, por meio de competições como a Copa do Nordeste, Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série C.

“A cidade de João Pessoa e a Paraíba têm uma conexão muito forte com o Botafogo. A torcida, os simpatizantes, a população e os turistas certamente estarão ao lado do clube nessa caminhada. A renovação da parceria com a Prefeitura é fundamental para impulsionar esse projeto e buscar o tão sonhado acesso”, afirmou.

Também participaram do encontro o secretário de Juventude, Esporte e Recreação, Joãozinho Neto; o executivo da pasta, Juliano Sucupira; e Alexandre Cavalcanti, presidente do Conselho Administrativo da Belo SAF.