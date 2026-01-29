Cícero Lucena anuncia pagamento do ‘Escola Nota 10’ para educadores sociais e convoca novos profissionais para reforçar a inclusão nas escolas

Referência no cuidado de crianças com deficiência ou atípicas na Rede Municipal de Ensino, João Pessoa consolida sua política inclusiva. Nesta quarta-feira (28), o prefeito Cícero Lucena anunciou a inclusão dos educadores sociais no pagamento do prêmio Escola Nota 10, referente ao 14º salário da Educação. O anúncio aconteceu durante formação dos profissionais, no Teatro Pedra do Reino, no Centro de Convenções.

O evento faz parte da 14ª Jornada de Formação dos Educadores Municipais (Jofem), que antecede o início do ano letivo e prepara os profissionais para o fortalecimento da escola pública municipal, com práticas transformadoras na inclusão e equidade. Cícero Lucena também disse que a gestão municipal estará chamando outros 303 cuidadores para se somarem aos 2.700 já existentes na rede para reforçarem o cuidado com as crianças atípicas na sala de aula.

“O objetivo é capacitá-los a desempenhar plenamente sua missão de acolher as crianças com necessidades especiais, promovendo um ambiente de convivência harmoniosa e afetuosa. Essa integração com os demais alunos visa alcançar nosso propósito de aprimorar a qualidade de vida. O apoio da Secretaria de Educação a este trabalho é fonte de grande alegria, pois evidencia o uso da educação como ferramenta de transformação social, com o intuito de promover o bem-estar”, afirmou o prefeito.

O vice-prefeito Leo Bezerra exaltou o papel dos educadores em sala de aula. “Agradeço a dedicação dos servidores da Prefeitura presentes hoje, pois sem esse trabalho não teríamos alcançado nossos objetivos. Essa motivação que nos impulsiona não seria a mesma sem o apoio dos educadores, que, em conjunto com Cícero e Leo, formam a maior e melhor gestão da Educação na história de nossa cidade. As crianças com necessidades especiais têm aumentado e garantimos que serão amparadas”, afirmou.

A secretária executiva de Educação e Cultura, Luciana Dias, informou que o prêmio Escola Nota 10 evidencia a relevância de sua atuação no cuidado às crianças com necessidades educacionais especiais. “A rede municipal conta atualmente com 2.700 cuidadores e com o aumento das matrículas e a chegada de novas crianças, haverá a necessidade de mais profissionais, o que demonstra a valorização da função. A administração municipal busca, assim, reconhecer o trabalho desses profissionais”, ressaltou.

Este ano, a Rede Municipal de Ensino está chegando aos 80 mil alunos, sendo cerca de oito mil com alguma necessidade especial, seja deficiência física ou atípicas, incluindo do espectro autista.

Gabriela Silva é cuidadora de duas crianças autistas. Ela agradeceu o reconhecimento da Prefeitura de ser inserida no 14º salário da Educação e valorizou o cuidado que desempenha em sala de aula. “É um trabalho fundamental, porque promove a inclusão, ajuda as crianças se desenvolverem e garante o bom funcionamento do ambiente escolar. O prêmio é importante, nos ajuda arcar com despesas e incentiva ainda mais dedicar-se a fazer o melhor pelas nossas crianças”, celebrou a educadora.