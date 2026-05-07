Serviços não essenciais em São José do Seridó ficarão suspensos por 15 dias em virtude do decreto estadual

A Prefeitura de São José do Seridó comunica que, em virtude do Decreto 30.383/2021, do Governo do Estado, suspenderá o atendimento ao público de serviços considerados não essenciais oferecidos pelo município.





Desta forma a gestão municipal suspenderá o funcionamento, por 15 dias, a contar do último sábado (27), do Ginásio de Esportes Pedro Laurentino de Medeiros, do Espaço da Arte, do Museu Municipal, do Telecentro e das Bibliotecas Indústria do Conhecimento e Olindina Dantas.





O funcionamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e eventos realizados no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) também foram suspensos, porém o atendimento direcionado às famílias integrantes do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e CRAS continuará de forma remota, agendada e presencial.





As escolas municipais permanecerão abertas, das 7h às 11h, tendo em vista que ofertam serviços essenciais à população. As Unidades de saúde também permanecerão abertas em horário normal.





O gabinete do prefeito continuará funcionando, seguindo metodologia adotada anteriormente, apenas 10 pessoas por dia, através de fichas. Todas as secretarias municipais funcionarão normalmente, das 7h às 13h, mas com atendimento limitado ao público, sendo permitido apenas uma pessoa por vez. Os contatos com as respectivas também poderão ser realizados via telefone, que estão disponíveis abaixo:



