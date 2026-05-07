Seinfra realiza serviços de tapa-buraco e galerias em mais de 20 bairros da Capital

A Secretaria de Infraestrutura de João Pessoa (Seinfra) segue, nesta terça-feira (27), com a operação tapa-buraco e os serviços na rede de drenagem em 24 bairros da Capital. Esse trabalho é realizado pela Diretoria de Manutenção Viária e Drenagem.

As equipes estão trabalhando nos seguintes bairros: Mangabeira, Bancários, Castelo Branco, Cruz das Armas, Aeroclube, Bairro das Indústrias, Mumbaba, Jardim Cidade Universitária, Ernesto Geisel, João Paulo II, José Américo, Alto do Céu, Tambiá, Cristo, Alto do Mateus, Varjão, Funcionários, Varadouro e Padre Zé.

A Seinfra também está executando serviços de manutenção na rede de drenagem, como limpeza e desobstrução de galerias, adequação e manutenção de bocas de lobo e extensão de rede, nos bairros de Manaíra, Cabo Branco, Gramame, Mangabeira. Muçumagro, Valentina, João Paulo II e Alto do Céu.

Atendimento – Os serviços de manutenção da Seinfra, como tapa buraco, galerias, terraplenagem e iluminação pública, podem ser solicitados por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. A ferramenta está disponível nas lojas Google Play e Apple Store, gratuitamente.