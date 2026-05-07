Queiroga espera que coerência de Bruno para apoiar Efraim também sirva para apoiá-lo no Senado

Marcelo Queiroga

O ex-ministro da saúde e pré-candidato ao Senado pelo PL, Marcelo Queiroga, tem feito as contas. Ele admite a dificuldade de ‘entrar na disputa’ por prefeitos com outros concorrentes, mas coloca na ponta do lápis o provável engajamento que terá do bolsonarismo no Estado.

Na agenda do ex-ministro, contudo, há ainda uma esperança: de ter o apoio do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, do União Brasil, na disputa pelo Senado.

Dias atrás Bruno declarou que, por uma questão de coerência, não teria motivos para não apoiar o senador Efraim Filho (União).

“Temos tido uma conversa fluida. Se der a coerência partidária, Bruno estará com Efraim e não teria motivo para não estar conosco. Muito embora que eu saiba que ele está numa situação difícil, por conta de do restante de sua família que apoiará Cícero“, avaliou Queiroga.

Bruno, por enquanto, disse que apoiará Veneziano Vital (MDB) para o Senado. A segunda vaga está aberta.