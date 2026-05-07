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PSD convoca militância para evento de apoio a Cícero Lucena em Campina Grande

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Pedro Cunha Lima em entrevista à CBN João Pessoa. CBN

A direção estadual do Partido Social Democrático (PSD) confirmou, nesta segunda-feira (26), a realização de um evento político em Campina Grande, na próxima sexta-feira (30). A Rádio CBN apurou que o evento deve reunir lideranças políticas, filiados e militantes do partido para confirmar o apoio à pré-candidatura de Cícero Lucena (MDB) ao Governo do Estado.

De acordo com apuração antecipada pela CBN na semana passada, o evento deve contar com as participações do presidente estadual do PSD, o ex-deputado Pedro Cunha Lima, de Cícero Lucena e de aliados, consolidando o apoio do grupo Cunha Lima ao projeto do prefeito da Capital.

Apesar do apoio, não há confirmação de que Pedro deva integrar a chapa de Cícero Lucena como candidato a vice-governador. Segundo fontes, o ex-deputado tem dito a aliados que se mantém focado nos estudos.

No início de janeiro, em entrevista exclusiva para a CBN, Pedro já havia sinalizado que a pré-candidatura de Cícero Lucena “contribui” para o fortalecimento do partido dele, o PSD. Ele explicou que esse fortalecimento deve passar pelas filiações dos deputados federais Mersinho Lucena (PP) e Wellington Roberto (PL).

Evento em Campina Grande

De acordo com com o comunicado divulgado pela legenda nesta segunda, o encontro acontece a partir das 10h, no Auditório Suellen Carolini, localizado na Rua Luíza Bezerra Mota, no bairro Sandra Cavalcante, e deve contar com a participação de lideranças de diversas regiões da Paraíba.

De acordo com a organização, a atividade tem caráter preparatório e será um espaço de diálogo, construção coletiva e alinhamento político interno, diante dos desafios que se apresentam para o próximo ciclo eleitoral.

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