Nota Cidadã divulga os 32 ganhadores do sorteio especial de janeiro com R$ 100 mil e carro elétrico — Governo da Paraíba

O Programa Nota Cidadã realizou, nesta terça-feira (27), o sorteio especial de janeiro, no Espaço Lotep, na sede da Rádio Tabajara, na Capital, que contemplou ganhadores de 11 cidades do Estado: João Pessoa, Campina Grande, Cabedelo, Bayeux, Patos, Pirpirituba, Alhandra, Pilar, Lucena, Belém e Catolé do Rocha.

Dos 32 ganhadores de janeiros, 30 vão receber uma premiação individual de R$ 2,5 mil cada; o 31º vencedor, residente em João Pessoa, ganhou o prêmio especial no valor de R$ 25 mil; e o 32º foi o Prêmio Especial: um carro zero quilômetro 100% elétrico da marca Geely EX2, modelo 2025/2026, no valor de R$ 137 mil, que teve como ganhadora Maria Inez Lucena do Nascimento, de João Pessoa

EMISSÕES E PARTICIPANTES RECORDES – O 73º sorteio do Nota Cidadã de janeiro teve recorde em número de participantes e de notas emitidas com CPF. Um total de 252.460 participantes que emitiram 887.026 notas fiscais com CPF. Concorreram aos prêmios de janeiro os paraibanos que se cadastraram no Programa Nota Cidadã e inseriram o CPF nas notas emitidas entre 1º e 31 de dezembro de 2025.

Para o superintendente da Loteria do Estado da Paraíba (Lotep), Petrônio Rolim, que esteve presente no sorteio, abrir o ano com a realização de mais um sorteio especial do Nota Cidadã, que além dos R$ 100 mil em prêmios em dinheiro, sorteou mais um carro zero quilômetro, mostra a continuidade e a seriedade do programa que estimula o exercício da cidadania fiscal e que já realizou 73 sorteios mensais ininterruptos do Nota Cidadã.

“O Programa Nota Cidadã continua presente e forte em 2026 em seu sétimo ano consecutivo e nos seis anos premiou quase duas mil pessoas de todas as regiões e portes de cidades da Paraíba. Aqueles que acreditam no Estado da Paraíba e exercem sua cidadania foram premiados ao longo dos últimos seis anos”, detalhou.

Petrônio parabenizou os 32 ganhadores do mês de janeiro. “Tivemos recordes de participantes e de notas com CPF emitidas neste sorteio. Os ganhadores foram de 11 cidades, contemplando todas as regiões do Estado. Enfim, quero agradecer e parabenizar também toda a equipe da Lotep, da Sefaz-PB, da Codata e do Governo do Estado, que têm mantido o exercício da cidadania fiscal, por meio desse programa. Os paraibanos inscritos no programa que fizerem as suas aquisições no comércio paraibano e colocarem o CPF continuarão concorrendo em todos os meses de 2026”, apontou.

COMO RECEBER OS PRÊMIOS – A Lotep-PB entrará em contato com todos os ganhadores deste mês. Os contemplados devem providenciar a documentação necessária, como um documento oficial com foto e CPF (RG ou habilitação), um comprovante de residência (água, luz, celular) e os dados da conta bancária (nome do banco, agência, conta e dígito – número da operação, se for poupança). A Lotep ressalta a importância de enviar documentos legíveis, garantindo uma rápida efetivação do pagamento.

Os ganhadores devem encaminhar os documentos exigidos para o e-mail [email protected]. Além disso, podem entrar em contato pelo telefone (83) 3241-4376 no horário de expediente, ou pelo direct do Instagram @lotep.pb, ou ainda pelo WhatsApp (83) 99826-0020. Importante destacar que o pagamento é realizado exclusivamente pela Lotep, não sendo necessário que o ganhador efetue qualquer pagamento de taxa para receber o prêmio, seja por depósito ou PIX.

COMO CONCORRER AOS SORTEIOS – Para participar dos prêmios mensais, basta realizar um cadastro único no portal digital do governo no link https://notacidada.pb.gov.br/ . O cadastro requer apenas o nome completo, número do CPF, data de nascimento, e-mail e a criação de uma senha. Após feito o cadastro, é necessário exigir a inclusão do CPF na nota fiscal em todas as compras realizadas no comércio paraibano.

EXERCÍCIO DA CIDADANIA FISCAL – O Programa Nota Cidadã, uma iniciativa do Governo da Paraíba em colaboração com a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB), Codata e a Lotep, promove o engajamento do paraibano no exercício da cidadania fiscal. Essa prática é estimulada ao solicitar a emissão da nota fiscal e incluir o CPF na Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e) durante suas compras, contribuindo para o fortalecimento do comércio local no estado da Paraíba.

Participaram do 3º Sorteio do Nota Cidadã no Mangabeira Shopping, além do superintendente da Lotep, Petrônio Rolim, o assessor de Planejamento, Arrecadação e Cobrança, Glauco Menezes Borges, o gerente de Administração da Sefaz-PB, Miguel Lisboa, a gerente Operacional de Educação Fiscal da Sefaz-PB, Vanedja Cândido Barbosa, o gerente de Administração da Loteria do Estado da Paraíba, a presidente da Empresa Paraibana de Comunicação, Naná Garcez, além de toda a equipe técnica de mídia do Nota Cidadã. A locutora do sorteio especial de janeiro do Nota Cidadã foi Lucas Pereira.

LISTA DOS 32 GANHADORES DO MÊS DE JANEIRO DE 2026 DO NOTA CIDADÃ