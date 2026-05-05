Hospital Regional de Patos registra 259 atendimentos e realiza 52 cirurgias no fim de semana — Governo da Paraíba

O Hospital Regional Deputado Janduhy Carneiro, em Patos, unidade da rede estadual de saúde, registrou um intenso fluxo de atendimentos durante o fim de semana entre a sexta-feira (23) e o domingo (25). No período, a unidade contabilizou 259 atendimentos, entre consultas ambulatoriais e casos de urgência e emergência.

Conforme o balanço, foram realizados 81 atendimentos na sexta-feira (23), 92 no sábado (24) e 86 no domingo (25), demonstrando demanda contínua pelos serviços hospitalares. No mesmo intervalo, o hospital realizou 52 cirurgias, sendo 40 eletivas e 12 de urgência. Do total de procedimentos cirúrgicos, 38 foram oncológicos, sete ortopédicos, cinco de cirurgia geral e dois vasculares, evidenciando a complexidade e a diversidade dos serviços ofertados pela unidade.

Ainda segundo os dados, 50 pacientes precisaram ser internados após avaliação médica, em decorrência de quadros clínicos como infarto agudo do miocárdio (IAM), acidente vascular cerebral (AVC), dor, paralisia, hipotensão, hipoglicemia, cirrose hepática, neoplasias e crises convulsivas.

As principais causas de procura pelo serviço de saúde foram dor (65 casos), quedas (31), mordidas de animais (15), infarto agudo do miocárdio (10) e pancadas (8), além de outras demandas clínicas e traumáticas.

Durante o fim de semana, o hospital também atendeu 20 vítimas de sinistros de trânsito, sendo 15 acidentes envolvendo motocicletas, três atropelamentos, um acidente com automóvel e um com bicicleta. Além de pacientes residentes em Patos, a unidade recebeu pessoas oriundas dos municípios de Mãe D’Água, São Bento, Princesa Isabel e São José do Sabugi, reforçando seu caráter regional.

O Hospital Regional Deputado Janduhy Carneiro é referência no Sertão para atendimentos em urgência e emergência, hemodinâmica, clínica médica, cirurgias, exames e oncologia — esta última por meio do Hospital do Bem — consolidando-se como um dos pilares da rede pública estadual de saúde na região.