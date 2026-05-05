Hospital de Coremas registra mais de 200 atendimentos no fim de semana — Governo da Paraíba

O Hospital Estevam Marinho, localizado no município de Coremas e integrante da rede hospitalar do Governo da Paraíba, registrou 216 atendimentos durante o plantão do fim de semana, compreendido entre a sexta-feira (23) e o domingo (25), reforçando seu papel na assistência à população local e de municípios circunvizinhos.

De acordo com o balanço da unidade, foram realizados 78 atendimentos na sexta-feira (23), 76 no sábado (24) e 62 no domingo (25), evidenciando uma demanda constante pelos serviços de saúde ao longo dos três dias.

No período, seis pacientes necessitaram de internação hospitalar após avaliação médica, em decorrência de diferentes quadros clínicos, como neoplasia, dor torácica, anemia severa, gastroenterocolite aguda (GECA) e pneumonia adquirida na comunidade (PAC).

Entre as principais causas de procura pelo serviço de saúde, destacaram-se os casos de dor, que somaram 56 atendimentos, seguidos por crise de ansiedade (19), cefaleia (14) e diarreia (12), além de outras demandas clínicas de menor frequência.

O balanço reforça a importância do Hospital de Coremas como unidade de referência no atendimento contínuo e humanizado, garantindo assistência médica oportuna e segura, tanto em consultas ambulatoriais quanto em atendimentos de urgência, especialmente nos períodos de maior demanda, como os fins de semana.