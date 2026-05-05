Hospital de Catolé do Rocha registra 354 atendimentos e 17 cirurgias no fim de semana — Governo da Paraíba

O Hospital Dr. Américo Maia de Vasconcelos, em Catolé do Rocha, apresentou um balanço significativo de atendimentos durante o último fim de semana, reafirmando sua relevância como referência em saúde para o Sertão paraibano. Entre a sexta-feira (23) e o domingo (25), a unidade realizou 354 atendimentos, incluindo consultas ambulatoriais e casos de urgência e emergência.

Conforme os dados divulgados, foram registrados 124 atendimentos na sexta-feira (23), 111 no sábado (24) e 119 no domingo (25), demonstrando uma procura constante pelos serviços hospitalares ao longo do período. No campo cirúrgico, o hospital realizou 17 procedimentos, sendo 12 cirurgias eletivas e cinco partos. Entre as cirurgias realizadas estiveram hernioplastias, apendicectomia, laparotomia exploratória, redução de tornozelo e fratura de fêmur, evidenciando a capacidade da unidade em atender casos de média e alta complexidade. O hospital realizou ainda 374 exames laboratoriais, 47 Raios-X e 45 tomografias.

Durante o fim de semana, 33 pacientes necessitaram de internação após avaliação médica, em decorrência de diversos quadros clínicos, como asma, acidente vascular cerebral (AVC), cirrose, diabetes, crise hipertensiva, insuficiência cardíaca congestiva (ICC), pé diabético, síndrome coronariana aguda (SCA) e traumatismo cranioencefálico (TCE).

As principais causas de procura pelo serviço foram dor (57 atendimentos), aplicação de medicação própria (25), cefaleia (16), diarreia (12) e crise de ansiedade (12), além de outras demandas clínicas. O hospital também prestou atendimento a três vítimas de sinistros de trânsito, todas decorrentes de acidentes com motocicletas, reforçando a importância da unidade no suporte às ocorrências traumáticas da região. Houve ainda a realização de 11 avaliações ortopédicas, nove obstétricas, oito de exames e uma avaliação cirúrgica.

O Hospital Dr. Américo Maia de Vasconcelos é referência no Sertão para urgência e emergência, clínica médica e cirurgias de média e alta complexidade, desempenhando um papel essencial na assistência à população de Catolé do Rocha e municípios circunvizinhos.