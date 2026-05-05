Evento de Pedro anunciando apoio a Cícero deve ter presenças de Tovar e Romero

Pedro Cunha Lima em entrevista à CBN. CBN

O ex-deputado e presidente estadual do PSD, Pedro Cunha Lima, anuncia na próxima sexta-feira (30) apoio ao projeto do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (MDB), de disputar o Governo do Estado este ano. O evento está programado para uma casa de recepções no bairro do Catolé, em Campina Grande, às 10h.

No encontro Pedro deve explicar os motivos de sua decisão e cobrar a inclusão de alguns de seus projetos no futuro programa de Governo de Cícero. Entre eles, ações na Educação e também voltados para a Granja Santana.

O ex-deputado defende a transformação do espaço em um parque público.

Mas além de Pedro, o evento também deve ter as presenças dos deputados Tovar Correia Lima (PSDB) e Romero Rodrigues (Podemos). Essa, pelo menos, é a expectativa.

Tovar deve deixar o ninho tucano na janela partidária de abril e disputar a reeleição pelo MDB, mesmo partido de Cícero. Já Romero tem sinalizado na mesma perspectiva de apoiar Lucena nas eleições majoritárias de outubro.

Longe da disputa eleitoral como candidato, Pedro busca fortalecer o PSD na Paraíba. E para isso deve receber as filiações de Mersinho Lucena e Wellington Roberto, que hoje estão no PP e PL respectivamente. Os dois deverão buscar a reeleição pelo partido de Kassab.