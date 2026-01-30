Dois senadores da Paraíba assinam pedido de CPI do Banco Master
Os senadores paraibanos Efraim Filho (União) e Veneziano Vital do Rêgo (MDB) assinaram o requerimento para instalação da CPI do Banco Master no Senado Federal. O objetivo é apurar as supostas fraudes bilionárias cometidas por gestores do banco.
O pedido de CPI foi protocolado pelo senador Eduardo Girão (Novo-CE) e já atingiu 46 assinaturas, 19 a mais do que o número mínimo necessário para que possa ser instalada.
Ao Jornal da Paraíba, Eduardo Girão informou que o paraibano Efraim Filho foi o último a assinar o pedido, tendo solicitado a adição do nome no documento apresentado.
Apesar da maioria oposicionista na lista, o pedido também ganhou a adesão de parlamentares da base governista, como é o caso do senador Veneziano Vital, que assinou antes do pedido ser protocolado oficialmente.
O pedido de CPI aumenta a pressão sobre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União), a quem cabe instalar a CPI.
Além desse pedido, um outra frente, o deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ), conseguiu, até o momento, 258 assinaturas para a abertura de uma CPMI, envolvendo Câmara e Senado.
Compliance Zero
Apesar dos pedidos de CPI, o caso do Banco Master já é investigado pela Polícia Federal.
Em novembro, o Banco Central determinou a liquidação extrajudicial do banco, causando preocupação para clientes e investidores.
A liquidação ocorreu após suspeitas de fraude na venda de carteiras de crédito do Master para o Banco de Brasília (BRB) no valor de R$ 12,2 bilhões.
Nesta segunda-feira (26), a Polícia Federal ouviu depoimentos de dois investigados no inquérito. Daniel Vorcaro, dono do Master, usa uma tornozeleira eletrônica desde que foi solto no dia 29 de novembro. Ele ficou 12 dias preso preventivamente.
Veja a seguir a lista dos senadores que assinaram o requerimento para instalação da CPI do Banco Master.
1. Alessandro Vieira
2. Esperidião Amin
3. Marcos Pontes (Astronauta Marcos Pontes)
4. Márcio Bittar
5. Cleitinho Azevedo
6. Damares Alves
7. Flávio Arns
8. Eduardo Girão
9. Veneziano Vital do Rêgo
10. Rogério Marinho
11. Zequinha Marinho
12. Jaime Campos
13. Lucas Barreto
14. Marcos do Val
15. Luis Carlos Heinze
16. Izalci Lucas
17. Jaime Bagattoli
18. Jorge Kajuru
19. Leila Barros
20. Magno Malta
21. Marcos Rogério
22. Hamilton Mourão
23. Oriovisto Guimarães
24. Paulo Paim
25. Plínio Valério
26. Carlos Portinho
27. Jorge Seif
28. Styvenson Valentim
29. Wellington Fagundes
30. Alan Rick
31. Soraya Thronicke
32. Carlos Viana
33. Hiran Gonçalves
34. Confúcio Moura
Solicitaram adição de assinatura
35. Tereza Cristina
36. Vanderlan Cardoso
37. Eduardo Braga
38. Omar Aziz
39. Nelsinho Trad
40. Mara Gabrilli
41. Eduardo Gomes
42. Mecias de Jesus
43. Renan Calheiros
44. Fernando Dueire
45. José Lacerda
46. Efraim Filho