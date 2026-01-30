Dois senadores da Paraíba assinam pedido de CPI do Banco Master

Sede do Banco Master. Reprodução Jornal Nacional

Os senadores paraibanos Efraim Filho (União) e Veneziano Vital do Rêgo (MDB) assinaram o requerimento para instalação da CPI do Banco Master no Senado Federal. O objetivo é apurar as supostas fraudes bilionárias cometidas por gestores do banco.

O pedido de CPI foi protocolado pelo senador Eduardo Girão (Novo-CE) e já atingiu 46 assinaturas, 19 a mais do que o número mínimo necessário para que possa ser instalada.

Ao Jornal da Paraíba, Eduardo Girão informou que o paraibano Efraim Filho foi o último a assinar o pedido, tendo solicitado a adição do nome no documento apresentado.

Apesar da maioria oposicionista na lista, o pedido também ganhou a adesão de parlamentares da base governista, como é o caso do senador Veneziano Vital, que assinou antes do pedido ser protocolado oficialmente.

O pedido de CPI aumenta a pressão sobre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União), a quem cabe instalar a CPI.

Além desse pedido, um outra frente, o deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ), conseguiu, até o momento, 258 assinaturas para a abertura de uma CPMI, envolvendo Câmara e Senado.

Compliance Zero

Apesar dos pedidos de CPI, o caso do Banco Master já é investigado pela Polícia Federal.

Em novembro, o Banco Central determinou a liquidação extrajudicial do banco, causando preocupação para clientes e investidores.

A liquidação ocorreu após suspeitas de fraude na venda de carteiras de crédito do Master para o Banco de Brasília (BRB) no valor de R$ 12,2 bilhões.

Nesta segunda-feira (26), a Polícia Federal ouviu depoimentos de dois investigados no inquérito. Daniel Vorcaro, dono do Master, usa uma tornozeleira eletrônica desde que foi solto no dia 29 de novembro. Ele ficou 12 dias preso preventivamente.



Veja a seguir a lista dos senadores que assinaram o requerimento para instalação da CPI do Banco Master.



1. Alessandro Vieira

2. Esperidião Amin

3. Marcos Pontes (Astronauta Marcos Pontes)

4. Márcio Bittar

5. Cleitinho Azevedo

6. Damares Alves

7. Flávio Arns

8. Eduardo Girão

9. Veneziano Vital do Rêgo

10. Rogério Marinho

11. Zequinha Marinho

12. Jaime Campos

13. Lucas Barreto

14. Marcos do Val

15. Luis Carlos Heinze

16. Izalci Lucas

17. Jaime Bagattoli

18. Jorge Kajuru

19. Leila Barros

20. Magno Malta

21. Marcos Rogério

22. Hamilton Mourão

23. Oriovisto Guimarães

24. Paulo Paim

25. Plínio Valério

26. Carlos Portinho

27. Jorge Seif

28. Styvenson Valentim

29. Wellington Fagundes

30. Alan Rick

31. Soraya Thronicke

32. Carlos Viana

33. Hiran Gonçalves

34. Confúcio Moura

Solicitaram adição de assinatura



35. Tereza Cristina

36. Vanderlan Cardoso

37. Eduardo Braga

38. Omar Aziz

39. Nelsinho Trad

40. Mara Gabrilli

41. Eduardo Gomes

42. Mecias de Jesus

43. Renan Calheiros

44. Fernando Dueire

45. José Lacerda

46. Efraim Filho