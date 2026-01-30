Crediamigo bate recorde e chega a R$ 10 bilhões aplicados na Paraíba em 27 anos

Só em 2025, o Crediamigo injetou R$ 870 milhões na economia paraibana. (Foto: Divulgação BNB)

O Crediamigo, o maior programa de microcrédito produtivo e orientado do Brasil, acaba de alcançar uma marca histórica na Paraíba: R$ 10 bilhões aplicados desde o início de suas operações no estado até dezembro de 2025. Com 27 anos de atuação, o programa não só cresceu em volume financeiro, mas também expandiu sua base de clientes de 1,9 mil para impressionantes 146 mil empreendedores locais. Esse avanço contribui diretamente para os indicadores nacionais de inclusão financeira e empreendedorismo, impulsionando pequenos negócios e gerando empregos diretos e indiretos em setores como comércio e serviços.

Destaque em 2025: R$ 870 Milhões em Créditos

Apenas no último ano, o Crediamigo injetou R$ 870 milhões na economia paraibana, apoiando microempreendedores formais e informais. O programa atende perfis como MEI (Microempreendedor Individual), Empresário Individual, Autônomo e pequenas microempresas, com foco em capital de giro (para compra de matéria-prima e reposição de estoque) e investimentos fixos, como aquisição de máquinas, equipamentos e reformas.

Ticket médio e limites

Na Paraíba, o valor médio das operações é de R$ 3,3 mil, com limite máximo de R$ 21 mil por operação, ajustado à capacidade de pagamento de cada cliente. Além do financiamento, o programa oferece acompanhamento técnico para uso estratégico e sustentável dos recursos, garantindo que os empreendedores alcancem resultados duradouros. Segundo o gerente estadual, Adriano Rocha, o Crediamigo está presente em diversos municípios paraibanos. Em 2025, a rede ganhou 38 novos pontos de atendimento, com parcerias com prefeituras em casas de cidadania e participação em eventos de negócios e culturais. “Oferecemos crédito e orientação para quem deseja iniciar ou expandir um negócio”, destaca Rocha.

Conta corrente gratuita

Para facilitar ainda mais o acesso ao sistema financeiro, o Crediamigo abre conta corrente sem taxas, permitindo movimentação fácil dos valores contratados. Esse conjunto de benefícios, de acordo com o banco. reforça o compromisso do BNB com a inclusão financeira e o fortalecimento da economia local.