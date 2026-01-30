sexta-feira, janeiro 30, 2026
CIEE abre mais de 160 vagas de aprendiz e estágio na PB

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está com 160 vagas para jovem aprendiz e estágio em João Pessoa. As oportunidades são destinadas a a estudantes de diferentes níveis de escolaridade. Elas são para início imediato, contemplando áreas administrativas, jurídicas, técnicas e de atendimento, além de vagas para ensino médio.

As vagas são intermediadas pelo CIEE e estão distribuídas entre empresas privadas e órgãos públicos, com bolsas que variam de R$ 450 a R$ 1.515,69, além de vale-transporte, conforme a função.

Para conferir a vitrine completa de vagas e montar um cadastro basta acessar o portal do CIEE.

Os interessados devem enviar currículo para o e-mail: [email protected], informando no assunto a vaga de interesse.

