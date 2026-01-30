sexta-feira, janeiro 30, 2026
Bebê achado em lata de lixo em João Pessoa teve morte intrauterina, diz IPC

admin1

Câmera registrou mulher levando corpo em caixa de papelão.. Reprodução/TV Cabo Branco

O Instituto de Polícia Científica (IPC) de João Pessoa divulgou, nesta segunda-feira (26), o resultado da autópsia no corpo de um bebê encontrado em uma lata de lixo, em João Pessoa. O exame revelou que o bebê teve morte intrauterina, ou seja, morreu durante a gestação.

O caso foi registrado na última sexta-feira (23), no bairro Muçumagro. Imagens do circuito de câmeras de segurança de um prédio mostram uma mulher carregando a caixa que estaria com o corpo de um bebê achado em uma lata de lixo. O material, obtido pela TV Cabo Branco, deve auxiliar nas investigações do caso junto à Polícia Civil.

O IPC informou que o feto não tinha sinais internos ou externos de violências físicas e sexuais, mas apresentou marcas de maceração e putrefação.

Foram solicitados exames complementares laboratoriais e de anatomopatológico que, pelas técnicas utilizadas, podem demorar algumas semanas para conclusão dos resultados.

