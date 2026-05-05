Após audiência de custódia, cantor João Lima vai para presídio do Róger

O cantor João Lima teve a prisão mantida após audiência de custódia e foi encaminhado para o Presídio do Róger. Ele se apresentou à Polícia Civil e foi preso na manhã desta segunda-feira (26), depois de a Justiça decretar prisão preventiva por violência doméstica contra a ex-esposa, Raphaella Brilhante. Ele compareceu à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), no Centro de João Pessoa.

João Lima passou por exame de corpo delito no Instituto de Polícia Científica (IPC) e, em seguida, por audiência de custódia, onde teve a prisão mantida e foi encaminhado para a Penitenciária Desembargador Flóscolo da Nóbrega, conhecida como presídio do Róger.

Cantor João Lima é preso após denúncia de violência doméstica contra ex-esposa. Foto: Reprodução/TV Cabo Branco

João Lima foi preso após a repercussão de vídeos divulgados nas redes sociais no último sábado (24), que mostram as agressões contra a ex-esposa. A vítima também recebeu uma medida protetiva após denunciar o caso à Polícia Civil.

No domingo (25) a Justiça decretou prisão preventiva do cantor. Além do mandado de prisão, a Justiça também expediu medida protetiva em favor da vítima, que registrou Boletim de Ocorrência na Delegacia da Mulher. A decisão proibiu João Lima de se aproximar da ex-esposa, de frequentar a casa onde morava e de manter contato com ela ou com familiares.

Cantor João Lima chega ao presídio do Roger, no início da noite desta segunda-feira (26) – Foto: TV Cabo Branco.

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A medida estabeleceu ainda uma distância mínima de 300 metros entre o cantor e a vítima. Ele também ficou impedido de frequentar locais determinados, como shoppings e academias, para evitar contato.

Em entrevista exclusiva à TV Cabo Branco, exibida nesta segunda-feira (26), a médica e influenciadora Raphaella Brilhante afirmou que sofreu agressões durante o casamento com o cantor, celebrado em novembro do ano passado, e também durante a lua de mel.

Segundo Raphaella, o relacionamento durou cerca de três anos e foi marcado por controle desde o início. O relato foi exibido após a divulgação dos vídeos e a repercussão do caso.

Após o avanço das investigações, Raphaella publicou um texto nas redes sociais em que confirmou, de forma pública, a violência sofrida. No relato, afirmou enfrentar “uma dor que atravessa o corpo, a alma e a história” e disse que “não há palavras que expliquem o impacto disso na vida de alguém”.

A médica, que também atua como influenciadora digital e reúne mais de 600 mil seguidores em uma rede social, afirmou ainda que “nenhuma mulher deveria precisar chegar a esse ponto para ser ouvida” e informou que as medidas legais estão sendo adotadas com respeito às decisões da Justiça.

Entenda o caso

Os vídeos que mostram supostas agressões do cantor João Lima contra a ex-esposa passaram a circular nas redes sociais na manhã do último sábado (24).

O depoimento da vítima foi registrado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), em João Pessoa, que funciona na Central de Polícia Civil, também no sábado.

Com a repercussão do caso, a médica Raphaella Brilhante, ex-esposa do cantor, fez uma publicação nas redes sociais em que confirmou, de forma pública, as agressões sofridas. No texto, ela afirmou enfrentar “uma dor que atravessa o corpo, a alma e a história” e disse que “não há palavras que expliquem o impacto disso na vida de alguém”.

João Lima é neto do cantor Pinto do Acordeon, que morreu em 2020, aos 72 anos, em decorrência de câncer.

Entrevista com a médica Raphaella Brilhante